Совет Безопасности ООН проведет срочное заседание по требованию Украины

По просьбе Украины, поддержанной ее партнерами, Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в пятницу, 29 августа

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает RegioNews.

Встреча пройдет в ответ на новую волну массированных ракетных и беспилотных атак России на Киев и другие украинские города.

Министр иностранных дел призвал членов Совета Безопасности выразить поддержку Украине перед лицом российского террора и усилить давление на Москву.

"Только давление, в том числе новые жесткие санкции, могут заставить Россию прекратить имитировать дипломатию и приложить реальные усилия для прекращения войны", - подчеркнул Сибига.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН начнется в 22:00 по киевскому времени.

Как известно, накануне Владимир Зеленский провел разговор с европейскими лидерами, поддержавшими Украину после масштабного удара россиян. Он призвал не снимать санкции с страны-агрессорки.

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной атаке со стороны России. Погибли 23 человека, среди них – 4 ребенка, самому маленькому из которых было всего 2 года. Некоторые тела до сих пор не опознаны, а 8 человек остаются пропавшими без вести.