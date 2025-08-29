15:45  29 августа
29 августа 2025, 14:09

Совет Безопасности ООН проведет срочное заседание по требованию Украины

29 августа 2025, 14:09
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По просьбе Украины, поддержанной ее партнерами, Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в пятницу, 29 августа

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает RegioNews.

Встреча пройдет в ответ на новую волну массированных ракетных и беспилотных атак России на Киев и другие украинские города.

Министр иностранных дел призвал членов Совета Безопасности выразить поддержку Украине перед лицом российского террора и усилить давление на Москву.

"Только давление, в том числе новые жесткие санкции, могут заставить Россию прекратить имитировать дипломатию и приложить реальные усилия для прекращения войны", - подчеркнул Сибига.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН начнется в 22:00 по киевскому времени.

Как известно, накануне Владимир Зеленский провел разговор с европейскими лидерами, поддержавшими Украину после масштабного удара россиян. Он призвал не снимать санкции с страны-агрессорки.

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной атаке со стороны России. Погибли 23 человека, среди них – 4 ребенка, самому маленькому из которых было всего 2 года. Некоторые тела до сих пор не опознаны, а 8 человек остаются пропавшими без вести.

27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
