13:37  29 августа
10-месячная девочка умерла после госпитализации в Белой Церкви: мать обвиняет врачей
12:50  29 августа
Племянница стала жертвой: в Винницкой области мужчину осудили за сексуальное насилие
09:59  29 августа
В Хмельницкой области грузовик протаранил полицейские авто: пострадали пять человек
29 августа 2025, 13:48

В Киеве более 30 часов искали людей под завалами: 8 человек остаются пропавшими

29 августа 2025, 13:48
Фото: Facebook/Игорь Клименко
Аварийно-розыскные работы на месте вражеского попадания в Киеве продолжались более 30 часов подряд, из-под завалов удалось освободить 17 человек

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

По его словам, спасатели разобрали основные массивы конструкций разрушенного дома, чтобы убедиться, что под завалами больше нет людей. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы жильцы уцелевших квартир могли как можно скорее забрать свои вещи.

С момента удара в столице работали тысячи сотрудников МВД, сменявшихся каждые несколько часов. Для помощи привлекали сотни единиц техники, работы и авиации.

К сожалению, 23 человека не удалось спасти, среди них – 4 ребенка, самому маленькому из которых было всего 2 года. Некоторые тела до сих пор не опознаны, а 8 человек остаются пропавшими без вести. Следователи тщательно исследуют каждый случай.

Спасатели вызволили из-под завалов 17 человек. Общая численность пострадавших превышает 50 человек.

Всем пострадавшим оказывается помощь, в том числе в восстановлении документов и фиксации поврежденного имущества – уже принято более 1100 соответствующих заявлений.

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения.

В связи с многочисленными жертвами 29 августа в городе запрещены развлекательные мероприятия.

Как известно, момент удара по жилому дому в Киеве попал на видео.

