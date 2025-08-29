Рада Безпеки ООН проведе термінове засідання на вимогу України

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На прохання України, підтримане її партнерами, Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у п'ятницю, 29 серпня

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає RegioNews.

Зустріч відбудеться у відповідь на нову хвилю масованих ракетних і безпілотних атак Росії на Київ та інші українські міста.

Міністр закордонних справ закликав членів Ради Безпеки висловити підтримку Україні перед обличчям російського терору та посилити тиск на Москву.

"Лише тиск, зокрема нові жорсткі санкції, можуть змусити Росію припинити імітувати дипломатію та докласти реальних зусиль для припинення війни", – наголосив Сибіга.

Екстрене засідання Ради Безпеки ООН розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Як відомо, напередодні Володимир Зеленський провів розмову із європейськими лідерами, які підтримали Україну після масштабного удару росіян. Він закликав не знімати санкції з країни-агресорки.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової атаки з боку Росії. Загинули 23 людини, серед них – 4 дитини, найменшій з яких було всього 2 роки. Деякі тіла досі не опізнані, а 8 осіб залишаються зниклими безвісти.