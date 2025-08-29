15:45  29 серпня
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
12:50  29 серпня
Племінниця стала жертвою: на Вінниччині чоловіка засудили за сексуальне насильство
09:59  29 серпня
На Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто: постраждали п'ятеро людей
UA | RU
UA | RU
29 серпня 2025, 14:09

Рада Безпеки ООН проведе термінове засідання на вимогу України

29 серпня 2025, 14:09
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На прохання України, підтримане її партнерами, Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у п'ятницю, 29 серпня

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає RegioNews.

Зустріч відбудеться у відповідь на нову хвилю масованих ракетних і безпілотних атак Росії на Київ та інші українські міста.

Міністр закордонних справ закликав членів Ради Безпеки висловити підтримку Україні перед обличчям російського терору та посилити тиск на Москву.

"Лише тиск, зокрема нові жорсткі санкції, можуть змусити Росію припинити імітувати дипломатію та докласти реальних зусиль для припинення війни", – наголосив Сибіга.

Екстрене засідання Ради Безпеки ООН розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Як відомо, напередодні Володимир Зеленський провів розмову із європейськими лідерами, які підтримали Україну після масштабного удару росіян. Він закликав не знімати санкції з країни-агресорки.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової атаки з боку Росії. Загинули 23 людини, серед них – 4 дитини, найменшій з яких було всього 2 роки. Деякі тіла досі не опізнані, а 8 осіб залишаються зниклими безвісти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Рада безпеки ООН війна російська армія атака Росія терористи
Європейські лідери обговорюють 40-кілометрову буферну зону в Україні
29 серпня 2025, 09:12
США продадуть Україні 3350 ракет ERAM
29 серпня 2025, 01:55
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
НАБУ почало розслідування щодо компанії, яка виготовляє ракету "Фламінго" та дрони Fire Point
29 серпня 2025, 15:52
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
29 серпня 2025, 15:45
Житель Києва організував схему виготовлення та збуту підроблених офіційних документів
29 серпня 2025, 15:33
9-річна дівчинка, на яку впав величезний стілець з артінсталяції у Дніпрі, вийшла з коми
29 серпня 2025, 15:17
На Одещині судитимуть водія, який на тротуарі травмував пенсіонерку
29 серпня 2025, 15:15
На Сумщині жінка хотіла продати дитину після пологів: що вирішив суд
29 серпня 2025, 15:13
У Львові викрили чоловіка, який продавав автомобілі, призначені для ЗСУ
29 серпня 2025, 15:01
Запоріжжя готується до навчального року: що зміниться для школярів і батьків
29 серпня 2025, 14:53
До 5 років за погрози військовим: комітет Верховної Ради рекомендує ухвалити законопроєкт
29 серпня 2025, 14:39
У Києві та області затримали трьох диверсантів, які підпалювали авто ЗСУ на замовлення рф
29 серпня 2025, 14:17
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »