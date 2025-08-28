Зеленский призвал не снимать санкции с РФ
Президент Владимир Зеленский провел разговор с европейскими лидерами, поддержавшими Украину после масштабного удара россиян
Как сообщает RegioNews, об этом он написал в Telegram.
Украинский лидер подчеркнул, что ключевая сила в противодействии агрессии состоит в единстве партнеров.
"Наша сила – в нашем единстве. И очень радует, что наша позиция едина: для достижения мира необходимо оказывать большее давление на Россию", – отметил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что санкции против РФ действенны и должны оставаться в силе.
Напомним, Украина и Канада договорились о синхронизации санкций против РФ. Стороны отметили необходимость новых санкционных решений, которые распространяются и на косвенно работающие с Россией компании.
