Зеленский призвал не снимать санкции с РФ

Президент Владимир Зеленский провел разговор с европейскими лидерами, поддержавшими Украину после масштабного удара россиян

Как сообщает RegioNews, об этом он написал в Telegram.

Украинский лидер подчеркнул, что ключевая сила в противодействии агрессии состоит в единстве партнеров.

"Наша сила – в нашем единстве. И очень радует, что наша позиция едина: для достижения мира необходимо оказывать большее давление на Россию", – отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что санкции против РФ действенны и должны оставаться в силе.

Напомним, Украина и Канада договорились о синхронизации санкций против РФ. Стороны отметили необходимость новых санкционных решений, которые распространяются и на косвенно работающие с Россией компании.