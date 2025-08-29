09:59  29 августа
В Хмельницкой области грузовик протаранил полицейские авто: пострадали пять человек
07:14  29 августа
Продал авто и присвоил 50 тысяч: военного из Тернополя обманул знакомый
02:55  29 августа
Подорожание зашло слишком далеко: что будет с ценами
29 августа 2025, 09:12

Европейские лидеры обсуждают 40-километровую буферную зону в Украине

29 августа 2025, 09:12
Иллюстративное фото: из открытых источников
Европейские страны обсуждают идею создания 40-километровой демилитаризованной зоны на территории Украины между украинскими и российскими войсками как возможный элемент мирного соглашения или перемирия

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейские дипломаты, передает RegioNews.

Издание сообщает, что эта зона рассматривается как вариант для послевоенного урегулирования, однако существуют разногласия по ее размерам и сомнение, согласятся ли на это украинские власти. Соединенные Штаты сейчас воздерживаются от участия в этих дискуссиях.

Количество миротворцев, патрулирующих эту зону, может варьироваться от 4 до 60 тысяч, но ни одна страна пока не взяла на себя обязательство их предоставить. Президент США Дональд Трамп уже заявил о нежелании привлекать американские войска в такие миссии.

Параллельно НАТО готовится создать корпус до 300 тысяч военных для усиления восточного фланга Североатлантического союза. Миротворческие силы должны совмещать патрулирование демилитаризованной зоны с обучением украинских военных.

В переговорах также обсуждаются правила применения силы, риски эскалации и роль третьих стран при реакции Кремля. Франция и Великобритания, вероятно, возглавят иностранный контингент, тогда как Польша и Германия выражают опасения относительно повышения риска нападения на себя.

Европейские союзники ведут переговоры с США по спутниковой разведке и авиационной поддержке, но роль американских сил в гарантиях безопасности Украины будет ограничена. Европейцы ожидают позиции Пентагона и позволяют НАТО принять инициативу в этих переговорах.

Напомним, 22 августа президент США Дональд Трамп анонсировал, что через две недели примет "очень важное решение" в отношении России и Украины.

В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Кремль не демонстрирует готовности к переговорам и планирует дальше продолжать боевые действия.

Читайте также: И костюм, и встреча совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев в Трамп

Россия Украина война Европа гарантии безопасности мир буферная зона
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
