Европейские лидеры обсуждают 40-километровую буферную зону в Украине

Европейские страны обсуждают идею создания 40-километровой демилитаризованной зоны на территории Украины между украинскими и российскими войсками как возможный элемент мирного соглашения или перемирия

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейские дипломаты, передает RegioNews.

Издание сообщает, что эта зона рассматривается как вариант для послевоенного урегулирования, однако существуют разногласия по ее размерам и сомнение, согласятся ли на это украинские власти. Соединенные Штаты сейчас воздерживаются от участия в этих дискуссиях.

Количество миротворцев, патрулирующих эту зону, может варьироваться от 4 до 60 тысяч, но ни одна страна пока не взяла на себя обязательство их предоставить. Президент США Дональд Трамп уже заявил о нежелании привлекать американские войска в такие миссии.

Параллельно НАТО готовится создать корпус до 300 тысяч военных для усиления восточного фланга Североатлантического союза. Миротворческие силы должны совмещать патрулирование демилитаризованной зоны с обучением украинских военных.

В переговорах также обсуждаются правила применения силы, риски эскалации и роль третьих стран при реакции Кремля. Франция и Великобритания, вероятно, возглавят иностранный контингент, тогда как Польша и Германия выражают опасения относительно повышения риска нападения на себя.

Европейские союзники ведут переговоры с США по спутниковой разведке и авиационной поддержке, но роль американских сил в гарантиях безопасности Украины будет ограничена. Европейцы ожидают позиции Пентагона и позволяют НАТО принять инициативу в этих переговорах.

Напомним, 22 августа президент США Дональд Трамп анонсировал, что через две недели примет "очень важное решение" в отношении России и Украины.

В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Кремль не демонстрирует готовности к переговорам и планирует дальше продолжать боевые действия.

