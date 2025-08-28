Ночная атака на Киев: погибшие, десятки раненых и масштабные разрушения

Фото: соцсети

В ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной массированной воздушной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения: дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в частности "Кинжалы", а также псевдоцелли и средства прорыва ПВО

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко и начальник КМВА Тимур Ткаченко , передает RegioNews.

По предварительным данным, в результате атаки погибли трое киевлян, среди них – 14-летняя девушка. Еще 24 человека получили ранения, из них пятеро – дети от 7 до 17 лет.

Число пострадавших может расти, спасатели продолжают работу на местах ударов.

Поражения зафиксированы в по меньшей мере семи районах столицы:

Дарницкий район: разрушена часть пятиэтажного дома прямым попаданием. Пострадали также многоэтажки, детсад, частная застройка, автомобили. Продолжается спасательная операция.

Днепровский район: попадание по 25-этажке, возгорание автомобилей возле 9-этажного дома. Пострадали десятки машин в нескольких локациях.

Шевченковский район: повреждены жилые и нежилые здания, офисы, учебное заведение. Пожар, уничтожено не менее 9 автомобилей.

Соломенский район: пожар в частном доме, который удалось локализовать.

Голосеевский район: возгорание на нескольких локациях, повреждены более 10 домов, уничтожены авто.

Деснянский и Оболонский районы: обломки и повреждения в нежилой застройке.

Центр города: попадание в один из торговых центров.

В общей сложности зафиксировано более 20 точек поражения, количество разрушенных или поврежденных объектов приближается к сотне, тысяче выбитых окон.

Обломки сбитых воздушных целей обнаружены в разных частях Киева. Спасатели призывают граждан не приближаться к ним и немедленно сообщать о таких случаях по номерам 101 или 102.

Все экстренные службы работают на местах. Продолжаются спасательные и ликвидационные работы.

Напомним, накануне в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Позже выяснилось, что в Святошинском районе во дворе 9-этажного дома упал российский беспилотник. Обошлось без повреждений и пострадавших.