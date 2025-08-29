Последствия ракетной атаки РФ: число погибших в Киеве возросло до 23
В результате очередной массированной ракетной атаки на столицу Украины количество погибших достигло 23 человек
Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
"К сожалению, количество погибших в Киеве возросло до 23 человек", – написал он в телеграмме.
По словам городского головы столицы Виталия Кличко \, пострадали более 60 жителей города, в том числе 11 детей.
В стационарах городских больниц находятся 35 раненых, в том числе шестеро детей.
Поисково-спасательная операция в Дарницком районе продолжается.
Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. В связи с многочисленными жертвами 29 августа в городе будут запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.
Как известно, момент удара по жилому дому в Киеве попал на видео.