Иллюстративное фото

В США согласились продать Украине ракеты ERAM. Известно, что это будет 3350 единиц

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.

В Агентстве сотрудничества в области обороны США подтвердили, что одобрена продажа 3350 ракет ERAM для Украины. Известно, что ориентировочная общая стоимость поставок составляет 825 миллионов долларов.

Отмечается, что для закупки будет использовано финансирование из Дании, Нидерландов и Норвегии. Также речь идет об иностранном военном финансировании из США.

Ракеты ERAM могут использоваться самолетами F-16, МиГ-29 и Су-27, они способны поражать радиолокационные станции, системы ПВО и морские цели.

