22:44  28 августа
Легкоатлет из Кропивницкого завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги
19:27  28 августа
В результате ракетной атаки на Киев пострадал завод Bayraktar
17:55  28 августа
Жара до +35 возвращается в Украину
29 августа 2025, 01:55

США продадут Украине 3350 ракет ERAM

29 августа 2025, 01:55
Иллюстративное фото
В США согласились продать Украине ракеты ERAM. Известно, что это будет 3350 единиц

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.

В Агентстве сотрудничества в области обороны США подтвердили, что одобрена продажа 3350 ракет ERAM для Украины. Известно, что ориентировочная общая стоимость поставок составляет 825 миллионов долларов.

Отмечается, что для закупки будет использовано финансирование из Дании, Нидерландов и Норвегии. Также речь идет об иностранном военном финансировании из США.

Ракеты ERAM могут использоваться самолетами F-16, МиГ-29 и Су-27, они способны поражать радиолокационные станции, системы ПВО и морские цели.

Как сообщалось, Украина и США планируют запуск масштабной добычи полезных ископаемых. Реализацию этих проектов планируется начать в течение следующих 18 месяцев в рамках двустороннего соглашения о недрах.

27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
