За первое полугодие 2025 года в Украине на дорогах погибли более 1,3 тысяч человек

Об этом сообщает "Укравтопром", данные которого обнародованы порталом "Главком", передает RegioNews.

Жертвами ДТП стали 1367 человек, в том числе 69 детей. Еще около 14 тысяч граждан получили травмы. Патрульная полиция приводит несколько иные данные – 1663 погибших и более 17 тысяч травмированных с января по июль, в том числе 91 ребенок.

Основной причиной смертельных аварий остается превышение скорости: зафиксировано более 750 таких случаев. Нередкими являются и столкновения из-за выезда на встречную полосу без обгона, в результате чего погибли 95 человек. Еще одной распространенной причиной называют переход пешеходов в неустановленном месте – это стоило жизни 67 гражданам.

По статистике, самое аварийное время на дорогах – с 16:00 до 19:00, а самый опасный день недели для водителей и пешеходов – пятница. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество ДТП с погибшими и травмированными почти не изменилось: зафиксировано 11 194 случая. Это свидетельствует о том, что ситуация остается стабильной, однако уровень безопасности не улучшается.

Напомним, в Подольском районе Киева в результате дорожно-транспортного происшествия погиб велосипедист. Согласно данным правоохранителей, мужчина получил смертельные травмы после наезда автомобиля.

Ранее сообщалось, в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры насмерть сбил женщину, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии стало известно, что водитель - сын бывшего комика Андрея Молочного, который выехал из Украины и поддерживает пророссийскую позицию.