10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
UA | RU
UA | RU
27 августа 2025, 14:34

За полгода в ДТП погибли 1367 украинцев: названо самое опасное время и день недели

27 августа 2025, 14:34
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

За первое полугодие 2025 года в Украине на дорогах погибли более 1,3 тысяч человек

Об этом сообщает "Укравтопром", данные которого обнародованы порталом "Главком", передает RegioNews.

Жертвами ДТП стали 1367 человек, в том числе 69 детей. Еще около 14 тысяч граждан получили травмы. Патрульная полиция приводит несколько иные данные – 1663 погибших и более 17 тысяч травмированных с января по июль, в том числе 91 ребенок.

Основной причиной смертельных аварий остается превышение скорости: зафиксировано более 750 таких случаев. Нередкими являются и столкновения из-за выезда на встречную полосу без обгона, в результате чего погибли 95 человек. Еще одной распространенной причиной называют переход пешеходов в неустановленном месте – это стоило жизни 67 гражданам.

По статистике, самое аварийное время на дорогах – с 16:00 до 19:00, а самый опасный день недели для водителей и пешеходов – пятница. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество ДТП с погибшими и травмированными почти не изменилось: зафиксировано 11 194 случая. Это свидетельствует о том, что ситуация остается стабильной, однако уровень безопасности не улучшается.

Напомним, в Подольском районе Киева в результате дорожно-транспортного происшествия погиб велосипедист. Согласно данным правоохранителей, мужчина получил смертельные травмы после наезда автомобиля.

Ранее сообщалось, в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры насмерть сбил женщину, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии стало известно, что водитель - сын бывшего комика Андрея Молочного, который выехал из Украины и поддерживает пророссийскую позицию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария статистика дороги погибшие безопасность пешеходы
В Житомире водитель сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
27 августа 2025, 13:33
Оккупанты обстреляли ферму в Херсонской области: есть погибшие
27 августа 2025, 11:04
Антидроновые сетки, которые закупила и начала устанавливать Херсонская администрация, рвутся от ветра
27 августа 2025, 10:39
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
В Ивано-Франковской области будут судить высокопоставленного чиновника, торговавший информацией из закрытых баз данных
27 августа 2025, 15:15
Опасная находка: на Днепропетровщине женщина носила в сумке боевую гранату с запалом
27 августа 2025, 14:59
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
27 августа 2025, 14:47
На Закарпатье в горах пограничники обнаружили останки 36-летнего мужчины
27 августа 2025, 14:23
В Польше готовят новый проект закона о помощи украинцам
27 августа 2025, 14:14
В Украине ликвидировали 12 новых схем переправки уклонистов за границу
27 августа 2025, 14:13
Более 6 тысяч официально трудоустроенных: как Харьковщина борется с теневой занятостью
27 августа 2025, 13:56
В Житомире водитель сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
27 августа 2025, 13:33
Выезд за границу – только до 21 года: нардеп обвиняет правительство во лжи
27 августа 2025, 13:17
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »