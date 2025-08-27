10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
UA | RU
UA | RU
27 августа 2025, 13:33

В Житомире водитель сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

27 августа 2025, 13:33
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 26 августа, около 20:10 в Житомире на улице Саенко произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11-летней девочки

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo сбил ребенка, который пересекал проезжую часть, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшую госпитализировали с травмами.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и обращаются к гражданам, которые могут владеть информацией о происшествии или личности водителя, сообщить полицию.

Связаться можно по телефонам: 098-951-04-24, 102.

Напомним, в городе Рудки Самборского района Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия травмирован несовершеннолетний мотоциклист. По предварительным данным, столкнулись мотоцикл Kovi и автомобиль Skoda Faba.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП ПДД Житомир розыск несовершеннолетняя водитель
Смертельное ДТП в Киевской области: женщина влетела в микроавтобус
26 августа 2025, 17:54
Смертельное ДТП на Сумщине: погибли подросток и водитель, еще три человека – в больнице
26 августа 2025, 09:38
В Житомирской области в ДТП пострадал годовалый мальчик
25 августа 2025, 23:15
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
В Ивано-Франковской области будут судить высокопоставленного чиновника, торговавший информацией из закрытых баз данных
27 августа 2025, 15:15
Опасная находка: на Днепропетровщине женщина носила в сумке боевую гранату с запалом
27 августа 2025, 14:59
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
27 августа 2025, 14:47
За полгода в ДТП погибли 1367 украинцев: названо самое опасное время и день недели
27 августа 2025, 14:34
На Закарпатье в горах пограничники обнаружили останки 36-летнего мужчины
27 августа 2025, 14:23
В Польше готовят новый проект закона о помощи украинцам
27 августа 2025, 14:14
В Украине ликвидировали 12 новых схем переправки уклонистов за границу
27 августа 2025, 14:13
Более 6 тысяч официально трудоустроенных: как Харьковщина борется с теневой занятостью
27 августа 2025, 13:56
Выезд за границу – только до 21 года: нардеп обвиняет правительство во лжи
27 августа 2025, 13:17
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »