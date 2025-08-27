В Житомире водитель сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Фото: Национальная полиция

Во вторник, 26 августа, около 20:10 в Житомире на улице Саенко произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11-летней девочки

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo сбил ребенка, который пересекал проезжую часть, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшую госпитализировали с травмами.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и обращаются к гражданам, которые могут владеть информацией о происшествии или личности водителя, сообщить полицию.

Связаться можно по телефонам: 098-951-04-24, 102.

