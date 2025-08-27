10:23  27 серпня
27 серпня 2025, 14:34

За пів року в ДТП загинули 1367 українців: названо найнебезпечніший час і день тижня

27 серпня 2025, 14:34
Фото: ілюстративне
За перше півріччя 2025 року в Україні на дорогах загинули понад 1,3 тисячі людей

Про це повідомляє "Укравтопром", дані якого оприлюдені порталом "Главком", передає RegioNews.

Жертвами ДТП стали 1367 осіб, серед них 69 дітей. Ще майже 14 тисяч громадян отримали травми. Патрульна поліція наводить дещо інші дані – 1663 загиблих і понад 17 тисяч травмованих із січня по липень, зокрема 91 дитина.

Основною причиною смертельних аварій залишається перевищення швидкості: зафіксовано понад 750 таких випадків. Частими є і зіткнення через виїзд на зустрічну смугу без обгону, унаслідок чого загинули 95 людей. Ще однією поширеною причиною називають перехід пішоходів у невстановленому місці - це коштувало життя 67 громадянам.

За статистикою, найбільш аварійний час на дорогах - з 16:00 до 19:00, а найнебезпечніший день тижня для водіїв і пішоходів - п’ятниця. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП із загиблими та травмованими майже не змінилася: зафіксовано 11 194 випадки. Це свідчить, що ситуація залишається стабільною, однак рівень безпеки не покращується.

Нагадаємо, у Подільському районі Києва внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув велосипедист. За даними правоохоронців, чоловік отримав смертельні травми після наїзду автомобіля.

Раніше повідомлялося, у Голосіївському районі Києва працівник прокуратури на смерть збив жінку, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Згодом стало відомо, що водій є сином колишнього коміка Андрія Молочного, який виїхав з України та підтримує проросійську позицію.

ДТП аварія статистика дороги загиблі безпека пішоходи
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
