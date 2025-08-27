Оккупанты обстреляли ферму в Херсонской области: есть погибшие

Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 27 августа около 09:00 российские войска совершили артиллерийский обстрел фермерского хозяйства в поселке Нововоронцовка Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин , передает RegioNews .

По его словам, в результате атаки погибли двое работников предприятия – 45-летний мужчина и 40-летняя женщина. Они получили смертельные ранения на месте.

"Мои соболезнования родным и близким погибших", – отметил Прокудин.

На месте работают соответствующие службы.

Напомним, утром 27 августа российские военные произвели артиллерийский обстрел Херсона. В результате атаки погибла 81-летняя женщина, еще одна местная жительница ранена, ее госпитализировали.

Как известно, этой ночью российские военные атаковали Украину 95 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Зафиксировано попадание 21 дрона в девяти локациях.