Сын пророссийского комика Молочного, который работает в прокуратуре, насмерть сбил женщину в Киеве

фото: Киевская городская прокуратура

Сотрудник органов прокуратуры, устроивший пьяное ДТП и насмерть сбивший женщину в Голосеевском районе Киева, оказался сыном известного беглого пророссийского комика Андрея Молочного

Об этом на странице в Facebook сообщил журналист Константин Андриюк.

По его данным, Андрей Андреевич Молочный в 2001 году является сыном комика Андрея Сергеевича Молочного. Речь идет об уроженце Коростене, который был резидентом Comedy Club и актером народного комедийного сериала "Файна Юкрайна".

Подозреваемый работает главным специалистом отдела кадровой работы и государственной службы Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона. 20 июля на улице Большой Васильковской он за рулем автомобиля Toyota сбил женщину в пешеходной зоне. После наезда водитель попытался сбежать, но его задержали.

Отмечается, что отец задержанного — пророссийски настроенный, отличился многими антиукраинскими выступлениями и сообщениями. После начала российско-украинской войны переехал жить в РФ. У него есть четыре сына и дочь.

За преступления против Украины Андрей Молочный-старший внесен в базу данных "Миротворца".