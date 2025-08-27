10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
27 августа 2025, 10:39

Антидроновые сетки, которые закупила и начала устанавливать Херсонская администрация, рвутся от ветра

27 августа 2025, 10:39
фото: suspilne.media
В Херсонской области антидроновые сетки рвут не дроны, а ветер

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал ШО НА ФРОНТЕ?

"Антидроновые сетки, которые закупила и начала устанавливать Херсонская администрация, рвут не дроны, а ветер", – говорится в сообщении.

Напомним, антидроновая сетка используется для защиты различных объектов от БПЛА (дронов) разного типа. Как правило, такая сетка изготовлена из высококачественного полипропилена.

Как сообщалось, россияне за неделю запустили по Херсонщине почти 2000 дронов. Большинство из них были уничтожены украинскими военными.

