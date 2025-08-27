Антидроновые сетки, которые закупила и начала устанавливать Херсонская администрация, рвутся от ветра

фото: suspilne.media

В Херсонской области антидроновые сетки рвут не дроны, а ветер

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал ШО НА ФРОНТЕ?

"Антидроновые сетки, которые закупила и начала устанавливать Херсонская администрация, рвут не дроны, а ветер", – говорится в сообщении.

Напомним, антидроновая сетка используется для защиты различных объектов от БПЛА (дронов) разного типа. Как правило, такая сетка изготовлена из высококачественного полипропилена.

Как сообщалось, россияне за неделю запустили по Херсонщине почти 2000 дронов. Большинство из них были уничтожены украинскими военными.