Дроновая атака по РФ: поражен нефтеперерабатывающий завод

Фото: соцсети

В ночь на четверг, 14 августа, в результате атаки беспилотников был поражен нефтеперерабатывающий завод в российском Волгограде

Об этом сообщили несколько российских Telegram-каналов, передает RegioNews.

Речь идет о предприятии компании "Лукойл", расположенном в Красноармейском районе города.

По свидетельствам очевидцев, после 2:30 ночи прогремели не менее 5–7 взрывов.

Зафиксировано несколько попаданий, после которых на предприятии вспыхнул сильный пожар, видимый за десятки километров. Над городом поднялся мощный столб дыма.

Кроме того, местный аэропорт временно приостановил работу: там введен план "Ковер", предусматривающий прекращение взлетов и посадок самолетов по соображениям безопасности.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку, но заявил, что "все дроны сбили".

Напомним, 11 августа беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по Оренбургскому гелиевому заводу — единственному в России предприятию по производству гелия, используемому в ракетостроении, космической и авиационной отраслях.

Недавно беспилотники Центра специальных операций "А" СБУ нанесли удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Это одна из ключевых авиабаз России, которая используется для атак по Украине из Черного моря.

Читайте также: Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире