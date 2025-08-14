07:35  14 августа
На Ровенщине брат убил брата во время ссоры — дело передали в суд
01:50  14 августа
В Харькове откроют уникальную фотовыставку о появлении науки
03:50  14 августа
В Украине дорожает мед: сколько придется платить за литр
14 августа 2025, 07:07

Дроновая атака по РФ: поражен нефтеперерабатывающий завод

14 августа 2025, 07:07
Фото: соцсети
В ночь на четверг, 14 августа, в результате атаки беспилотников был поражен нефтеперерабатывающий завод в российском Волгограде

Об этом сообщили несколько российских Telegram-каналов, передает RegioNews.

Речь идет о предприятии компании "Лукойл", расположенном в Красноармейском районе города.

По свидетельствам очевидцев, после 2:30 ночи прогремели не менее 5–7 взрывов.

Зафиксировано несколько попаданий, после которых на предприятии вспыхнул сильный пожар, видимый за десятки километров. Над городом поднялся мощный столб дыма.

Кроме того, местный аэропорт временно приостановил работу: там введен план "Ковер", предусматривающий прекращение взлетов и посадок самолетов по соображениям безопасности.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку, но заявил, что "все дроны сбили".

Напомним, 11 августа беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по Оренбургскому гелиевому заводу — единственному в России предприятию по производству гелия, используемому в ракетостроении, космической и авиационной отраслях.

Недавно беспилотники Центра специальных операций "А" СБУ нанесли удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Это одна из ключевых авиабаз России, которая используется для атак по Украине из Черного моря.

13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
07 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
