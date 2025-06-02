Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире

Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну

Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну

фото: СБУ

День 1 июня 2025 года войдет в историю не только российско-украинской войны, но и в мировую историю военных конфликтов в целом. И это не наша, украинская субъективная оценка. Известный израильский военный аналитик Сергей Ауслендер заявил более чем однозначно: "То, что сегодня сделала украинская разведка, по своим масштабам, пожалуй, даже превосходит операцию "Пейджер". Но что же произошло, чем это обернется в ближайшем и отдаленном будущем - и как повлияет?"

7 миллиардов и 34%. И это еще не все

Случилось то, что Служба безопасности Украины организовала блестящую операцию, завозя дроны на территорию Российской Федерации и нанеся ими удары по сразу четырем аэродромам, где базируется стратегическая авиация вооруженных сил страны-агрессора. В результате атаки, заявили в СБУ, было поражено 34% самолетов, способных нести и запускать крылатые ракеты – те самые, которые время от времени летят по украинским тыловым городам. (Это по официальным данным украинской стороны. По неофициальным, если считать только пригодные для использования самолеты – поражена половина и даже немного больше.) Общая сумма ущерба оккупантской стороны составляет ориентировочно 7 миллиардов долларов США. Но суть этой истории даже не в сумме.

Фото: СБУ

Дело в том, что пораженные самолеты – если не все (Ту-160 все-таки доводили до кондиции уже в постсоветское время), то большая их часть – это та военная техника, которую российский военно-промышленный комплекс уже не выпускает. Ремонтировать кое-как еще могут, а вот произвести полноценную замену – здесь уже уничтоженной ельцинским бардаком и путинской коррупцией системы не хватает. Поэтому потеря самолетов стратегической авиации значительно больше, чем просто уничтоженные самолеты.

Фото: скриншот с видео

Это уничтожение целой отрасли. Больше того – уничтожение части ядерной триады РФ. Как известно, Россия (как и США) имеет три полноценных варианта для нанесения ядерного удара по враждебной территории. Это межконтинентальные баллистические ракеты, МБР, запускаемые из стационарных подземных шахт, атомные подлодки, АПЛ, которые могут нести ракеты с ядерными боеголовками, а также самолеты стратегической авиации. Именно эту часть ядерной триады Служба безопасности Украины и уничтожила – по крайней мере, на 34 (или даже 50) процента. И это еще не все.

Третьей мировой не будет

Потому что шахты, с которых должны запускать МБР, – это стационарные объекты. Информацию об их расположении найти не так уж трудно. Более того, у западной разведки эта информация наверняка есть. Существуют, конечно, мобильные установки – автомобильные, железнодорожные и т.д. С ними по понятным причинам несколько сложнее – но и такую информацию вполне можно получить. А теперь моделируем следующую ситуацию.

Мир катится к глобальному военному конфликту. Конфликта, при котором с обеих сторон будут ядерные государства – с соответствующим арсеналом. И вот Украина демонстрирует, как с помощью копеечных дронов можно вывести из строя средства для ядерной войны. Несложно представить себе, что совместными действиями Украины и Запада (Украина здесь хотя бы потому, что уже однажды сделала это – почему не использовать полезный опыт восточноевропейских партнеров, правда?) выводятся из строя железнодорожные пусковые установки РТ-23УТТХ, автомобильные "Тополь-М", наземные и подземные. Как в таком случае Россия сможет полноценно противодействовать Соединенным Штатам или всему Западу?

Конечно, есть еще ракеты "Булава", расположенные на подлодках. Но, во-первых, даже смоделированная нами ситуация уже показывает, что Россия эту войну проиграет. А во-вторых – кто теперь, после СБУшной операции "Паутина", даст гарантию, что в один прекрасный день не разразятся и российские субмарины? Вряд ли в этом могут быть уверены даже отчаянные русские националисты.

А это означает одну простую вещь. В первый день нынешним летом Украина по меньшей мере отложила старт Третьей мировой войны на далекое будущее. А может быть, и вообще ликвидировала возможность глобального военного конфликта. Потому что России просто нечем будет воевать.

Изменит ли атака 1 июня нашу войну

А теперь – два важных момента операции, которые следует отметить в контексте всей российско-украинской войны. Во-первых, ход этого военного конфликта украинская дроновая мегаатака вряд ли изменит. Точно так же, как не изменили ее ход и постоянные ракетные удары российской стратегической авиации. Потому что воюют все же не самолеты Ту-95 или Ту-160, не дроны, а пехота. А ее набирают и будут набирать по российским городам и селам, пока в бюджете страны-агрессора будут хотя бы какие-то деньги. (Думаем, никто уже не сомневается, что ради этой статьи расходы будут урезаны даже потребности чиновников и спецслужб, что уж говорить о банальной социалке.)

Фото: СБУ

Во-вторых, подобные операции – дело все же уникальное, единичное. "Радио Свободы" пишет, что, по неофициальной информации, "Паутину" в Службе безопасности Украины готовили полтора года. Нельзя исключать, конечно, что параллельно разрабатывались и другие планы – и претворение их в жизнь мы скоро или позже увидим. И все же не стоит думать, что такие вещи будут происходить еженедельно или даже ежемесячно.

Фото: СБУ

Да и беспрепятственный доступ к аэродромам стратегической авиации тоже можно понять. Здесь дело даже не в том, что все системы ПВО поехали на западную границу. Просто до этой войны никто не мог даже представить, что аэродромы в Мурманской или вообще Иркутской областях могут оказаться под столь серьезной угрозой. Конечно, взрывчатку можно было провезти и раньше, до дроновой эры, но тут же возникала проблема транспортировки на аэродром, установка на самолеты и т.д. др. Сейчас этой проблемы, как видим, нет – все под дистанционным контролем, еще и с видеофиксацией доказательств.

Видео: Укринформ/СБУ

Конечно, после такого удара даже забюрократизированная российская машина станет раскручиваться в направлении защиты таких объектов, как аэродромы, шахты МБР, порты АПЧ. И совершить атаки, подобные "Паутине", станет сложнее. Возможно, но уже с другим уровнем использования различных ресурсов. (А если не начнет раскручиваться – то здесь уже следует говорить о разрушении государства РФ как такового).

Не эйфория, но сдержанный энергетический оптимизм

Так что украинца главное сейчас – не впадать в эйфорию. И не забывать, что сейчас главное направление удара – которое, конечно, невозможно было просчитать полтора года назад, но на то в спецслужбе и работают умные люди, чтобы использовать ситуацию в пользу новых обстоятельств – это переговоры. 2 июня в Стамбуле снова собираются делегации России и Украины. И если перед предварительными переговорами россияне могли козырять пусть и высосанными из пальца, но все же аргументами по дальнейшему захвату украинских территорий – то теперь свои козыри выложила на стол Украина. Козыри, которые, как уже объяснили, могут фактически уничтожить возможность ядерного удара РФ в гипотетической Третьей мировой войне.

Фото: OSINT-аналитик Крис Биггерс

И на это оккупанты будут вынуждены считаться. Как они уже учитывают успешную борьбу с их Черноморским флотом. Вспомните, какие были проблемы с использованием Украиной морских трасс для перевозки грузов – и как без каких-либо "зерновых инициатив" они исчезли после затопления крейсера "Москва" и других кораблей ЧФ РФ. Что-то подобное ожидает Россию и после удара по аэродромам стратегической авиации. И это они – конечно, не паяц Мединский, которого смеха ради отправляют на переговоры, а те люди, которые действительно принимают решение, – вскоре поймут или уже поняли.

Ну, и очевидный итог операции "Паутина" – уменьшение ракетных ударов по тыловым, особенно в глубоком тылу, украинским регионам. Баллистика не залетает дальше Житомирщины, дроны тоже очень редко добираются до территории за Збручем, а самолетов, способных запустить крылатые ракеты, как видим, все меньше и меньше. Следовательно, следующая зима пройдет без истерик о возможности масштабных блекаутов и других апокалиптических картин. Это СБУ если не полностью, то в большой процент обеспечила 1 июня 2025 года.