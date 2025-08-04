иллюстративное фото: СБУ

Этой ночью беспилотники Центра специальных операций "А" СБУ нанесли удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Это одна из ключевых авиабаз России, которая используется для атак по Украине с Черного моря

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По предварительным данным, полностью уничтожен многоцелевой истребитель Су-30СМ, еще один поврежден. Также поражены три бомбардировщика Су-24.

Кроме того, беспилотники поразили состав авиационного вооружения противника.

Стоимость только одного самолета Су-30СМ составляет около 35-50 млн. долларов США, подчеркнули в СБУ.

В ведомстве говорят, эта спецоперация является очередным шагом к ослаблению возможностей окупантов вести захватническую войну против Украины.

"Оккупанты должны помнить, что никогда не будут чувствовать себя в безопасности на нашей земле!", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию под названием "Паутина". В ней задействовали 117 FPV-дронов и столько же операторов. Дроны переправили в Россию под видом грузовиков, а "офис" операции располагался рядом с одним из отделов ФСБ.

СБУ поразила четыре стратегические авиационные базы РФ - "Дягилево", "Оленья", "Иваново" и "Белая", попав по более чем 40 бомбардировщикам Ту-22М3, Ту-95МС и по меньшей мере одному самолету А-50 AWACS.

Впоследствии СБУ показала уникальные кадры, как украинские дроны били по российским самолетам.

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