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04 августа 2025, 13:57

В Крыму уничтожены российские самолеты: беспилотники СБУ атаковали аэродром "Саки"

04 августа 2025, 13:57
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иллюстративное фото: СБУ
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Этой ночью беспилотники Центра специальных операций "А" СБУ нанесли удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Это одна из ключевых авиабаз России, которая используется для атак по Украине с Черного моря

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По предварительным данным, полностью уничтожен многоцелевой истребитель Су-30СМ, еще один поврежден. Также поражены три бомбардировщика Су-24.

Кроме того, беспилотники поразили состав авиационного вооружения противника.

Стоимость только одного самолета Су-30СМ составляет около 35-50 млн. долларов США, подчеркнули в СБУ.

В ведомстве говорят, эта спецоперация является очередным шагом к ослаблению возможностей окупантов вести захватническую войну против Украины.

"Оккупанты должны помнить, что никогда не будут чувствовать себя в безопасности на нашей земле!", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию под названием "Паутина". В ней задействовали 117 FPV-дронов и столько же операторов. Дроны переправили в Россию под видом грузовиков, а "офис" операции располагался рядом с одним из отделов ФСБ.

СБУ поразила четыре стратегические авиационные базы РФ - "Дягилево", "Оленья", "Иваново" и "Белая", попав по более чем 40 бомбардировщикам Ту-22М3, Ту-95МС и по меньшей мере одному самолету А-50 AWACS.

Впоследствии СБУ показала уникальные кадры, как украинские дроны били по российским самолетам.

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