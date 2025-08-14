Дронова атака по РФ: уражено нафтопереробний завод

Фото: соцмережі

У ніч на четвер, 14 серпня, внаслідок атаки безпілотників було уражено нафтопереробний завод у російському Волгограді

Про це повідомили кілька російських Telegram-каналів, передає RegioNews.

Йдеться про підприємство компанії "Лукойл", розташоване в Красноармійському районі міста.

За свідченнями очевидців, після 2:30 ночі пролунали щонайменше 5–7 вибухів.

Зафіксовано кілька влучань, після яких на підприємстві спалахнула сильна пожежа, видима за десятки кілометрів. Над містом здійнявся потужний стовп диму.

Окрім цього, місцевий аеропорт тимчасово призупинив роботу: там запроваджено план "Килим", що передбачає припинення зльотів і посадок літаків із міркувань безпеки.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку, але заявив, що "усі дрони збили".

Нагадаємо, 11 серпня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України завдали удару по Оренбурзькому гелієвому заводу — єдиному в Росії підприємству з виробництва гелію, який використовується у ракетобудуванні, космічній та авіаційній галузях.

Нещодавно безпілотники Центру спеціальних операцій "А" СБУ здійснили удар по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Це одна з ключових авіабаз Росії, яка використовується для атак по Україні з Чорного моря.

