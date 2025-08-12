Украинские дроны атаковали гелиевый завод в России — источники в разведке

Иллюстративное фото: из открытых источников

11 августа беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по Оренбургскому гелиевому заводу — единственному в России предприятию по производству гелия, используемому в ракетостроении, космической и авиационной отраслях

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" источники в разведке, передает RegioNews.

По словам собеседников агентства, беспилотники достигли цели, расположенной вблизи населенных пунктов Переволоцкое и Холодные Ключи Оренбургской области.

После удара, около 20:00, местные власти перекрыли участок федеральной автодороги М-5 "Урал", которая проходит вблизи завода.

Местные жители сообщали о серии взрывов в районе предприятия, а также фиксировали пролет дронов.

Оренбургский гелиевый завод — один из крупнейших в Европе. Его годовая мощность – до 15 миллиардов кубометров переработанного природного газа. Вырабатываемый там гелий является критически важным компонентом в производстве ракет и имеет стратегическое значение для военно-промышленного комплекса РФ.

В разведке подчеркивают, что объект напрямую вовлечен в агрессию против Украины.

Напомним, недавно беспилотники Центра специальных операций "А" СБУ нанесли удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Это одна из ключевых авиабаз России, которая используется для атак по Украине из Черного моря.

