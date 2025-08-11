07:36  11 августа
11 августа 2025, 07:58

Военным разрешат напрямую сообщать НАПК о коррупции: что известно

11 августа 2025, 07:58
Иллюстративное фото: из открытых источников
Правительство предлагает предоставить военнослужащим право напрямую обращаться в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) с сообщениями о возможных правонарушениях

Соответствующие изменения предусмотрены в правительственном законопроекте №13605, зарегистрированном в Верховной Раде, передает RegioNews.

Согласно документу, Минобороны предлагает изменить Дисциплинарный устав ВСУ, чтобы защитить военных, сообщающих о коррупции или связанных с ней нарушениях.

Среди ключевых предложений:

  • предоставить право военным отправлять сообщения о возможных правонарушениях уполномоченным подразделениям или лицам по предотвращению коррупции;
  • закрепить право выбирать канал сообщения, в частности возможность напрямую обращаться в НАПК;
  • установить исключение из обязанности докладывать о таких фактах непосредственному командиру (начальнику).

Как пояснил народный депутат Александр Федиенко, дисциплинарный устав ВСУ ограничивает право военнослужащих подавать заявления или жалобы только в случаях, когда их права или законные интересы нарушают командиры или другие военные, или если на них незаконно возлагают обязанности или привлекают к ответственности

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему. По данным следствия, в 2024–2025 годах группа лиц присваивала бюджетные средства, выделенные местными властями на нужды Сил обороны. Они завышали стоимость государственных контрактов на поставку дронов и РЭБ.

Среди подозреваемых: экспредседатель Луганской ОВА и бывший глава Мукачевской РГА Сергей Гайдай, народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, руководитель Рубежанской МВА Андрей Юрченко, полковник Нацгвардии Василий Мышанский, владелица и директор компании "Акоптерс" Евгения Сидельникова.

