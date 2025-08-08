09:59  08 августа
В Киеве пьяный водитель влетел в дерево: пострадали две женщины
06:09  08 августа
Продажа фальсифицированного алкоголя и сигарет в Киевской и Хмельницкой областях: дело передали в суд
03:15  08 августа
Арт-объект с Днепропетровщины получил признание за границей
08 августа 2025, 14:44

Государству нанесено более 34 млн грн ущерба из-за злоупотребления в системе выплат военнослужащим

08 августа 2025, 14:44
Фото: Офис Генерального прокурора
Только за последние сутки в пределах 20 уголовных производств сообщено о подозрении 23 лицам, среди которых семь уже задержаны

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Среди подозреваемых – два заместителя командиров воинских частей, командир роты и главный бухгалтер. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 34 миллионов гривен. Из них более 25 миллионов – это незаконно выплаченные "боевые" доплаты, которые получали лица, фактически не находившиеся на передовой.

К примеру, под процессуальным руководством Белоцерковской специализированной прокуратуры по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины привлекли к ответственности бывшего командира военного формирования. Он не обеспечил надлежащий контроль за законностью начисления дополнительных вознаграждений подчиненным за участие в отпоре вооруженной агрессии, из-за чего безосновательно было выплачено более 15 миллионов гривен.

Продолжаются судебные процессы по фактам незаконных выплат

Также Львовская специализированная прокуратура разоблачила организованную группу, в которую входили должностное лицо финансово-экономического отдела воинской части, а также офицеры и сержанты. Они безосновательно насчитали выплаты на сумму более 5 миллионов гривен. Все подозреваемые получили уведомление о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Сейчас готовятся ходатайства по избранию мер. Виновным грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, завершено досудебное расследование в семи уголовных производствах, где фигурирует семь человек. Им уже направили обвинительные акты в суд по факту злоупотребления бюджетными средствами.

Ранее сообщалось, в Николаевской области разоблачили масштабную мошенническую схему по присвоению боевых выплат на сумму более 8 миллионов гривен. Расследование раскрывает причастность руководства воинской части.

08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
07 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
