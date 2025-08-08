Фото: Офис Генерального прокурора

Только за последние сутки в пределах 20 уголовных производств сообщено о подозрении 23 лицам, среди которых семь уже задержаны

Среди подозреваемых – два заместителя командиров воинских частей, командир роты и главный бухгалтер. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 34 миллионов гривен. Из них более 25 миллионов – это незаконно выплаченные "боевые" доплаты, которые получали лица, фактически не находившиеся на передовой.

К примеру, под процессуальным руководством Белоцерковской специализированной прокуратуры по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины привлекли к ответственности бывшего командира военного формирования. Он не обеспечил надлежащий контроль за законностью начисления дополнительных вознаграждений подчиненным за участие в отпоре вооруженной агрессии, из-за чего безосновательно было выплачено более 15 миллионов гривен.

Продолжаются судебные процессы по фактам незаконных выплат

Также Львовская специализированная прокуратура разоблачила организованную группу, в которую входили должностное лицо финансово-экономического отдела воинской части, а также офицеры и сержанты. Они безосновательно насчитали выплаты на сумму более 5 миллионов гривен. Все подозреваемые получили уведомление о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Сейчас готовятся ходатайства по избранию мер. Виновным грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, завершено досудебное расследование в семи уголовных производствах, где фигурирует семь человек. Им уже направили обвинительные акты в суд по факту злоупотребления бюджетными средствами.

Ранее сообщалось, в Николаевской области разоблачили масштабную мошенническую схему по присвоению боевых выплат на сумму более 8 миллионов гривен. Расследование раскрывает причастность руководства воинской части.