Фото: ГБР

В Винницкой области следователи Государственного бюро расследований разоблачили двух должностных лиц Госпродпотребслужбы, которых подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Под следствием находятся начальник областного управления и руководитель районного управления этого ведомства. По данным следствия, они предложили подчиненному содействовать в выделении служебного жилья в городе Немиров за вознаграждение.

Заявитель обратился к областному руководителю с просьбой помочь оформить жилье. Тот обсудил вопрос со своим коллегой из района, после чего оба договорились требовать деньги за "решение вопроса". Стоимость такой "услуги" они оценили в 12 тысяч долларов США. Половину этой суммы работник должен был заплатить в начале оформления документов, остальную часть - после получения жилья в собственность.

Правоохранители задержали начальника районного управления во время передачи первой части средств - 6 тысяч долларов. Ему и руководителю областного управления сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Суд избрал районному чиновнику меру пресечения в виде домашнего ареста и отстранил его от работы.

Во время обыска в доме руководителя областного управления Госпродпотребслужбы следователи обнаружили и изъяли кокаин. В связи с этим ему также инкриминировали незаконное хранение наркотических средств (ч. 1 ст. 309 УК Украины). Согласно действующему законодательству, обоим подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в столице до сих пор не восстановили ни одного жилого дома, разрушенного во время обстрелов 2023 года. Жители отдельных районов жалуются, что почти два года ждут компенсации, временного жилья и начала ремонтных работ.