09:59  08 августа
В Киеве пьяный водитель влетел в дерево: пострадали две женщины
06:09  08 августа
Продажа фальсифицированного алкоголя и сигарет в Киевской и Хмельницкой областях: дело передали в суд
03:15  08 августа
Арт-объект с Днепропетровщины получил признание за границей
UA | RU
UA | RU
08 августа 2025, 15:40

Разоблачено руководство Госпродпотребслужбы Винницкой области на махинациях со служебным жильем

08 августа 2025, 15:40
Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

В Винницкой области следователи Государственного бюро расследований разоблачили двух должностных лиц Госпродпотребслужбы, которых подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Под следствием находятся начальник областного управления и руководитель районного управления этого ведомства. По данным следствия, они предложили подчиненному содействовать в выделении служебного жилья в городе Немиров за вознаграждение.

Заявитель обратился к областному руководителю с просьбой помочь оформить жилье. Тот обсудил вопрос со своим коллегой из района, после чего оба договорились требовать деньги за "решение вопроса". Стоимость такой "услуги" они оценили в 12 тысяч долларов США. Половину этой суммы работник должен был заплатить в начале оформления документов, остальную часть - после получения жилья в собственность.

Правоохранители задержали начальника районного управления во время передачи первой части средств - 6 тысяч долларов. Ему и руководителю областного управления сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Суд избрал районному чиновнику меру пресечения в виде домашнего ареста и отстранил его от работы.

Во время обыска в доме руководителя областного управления Госпродпотребслужбы следователи обнаружили и изъяли кокаин. В связи с этим ему также инкриминировали незаконное хранение наркотических средств (ч. 1 ст. 309 УК Украины). Согласно действующему законодательству, обоим подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в столице до сих пор не восстановили ни одного жилого дома, разрушенного во время обстрелов 2023 года. Жители отдельных районов жалуются, что почти два года ждут компенсации, временного жилья и начала ремонтных работ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Винницкая область ГБР взятка Госпродпотребслужба жильё коррупция
В Закарпатье пограничника задержали во время получения взятки
08 августа 2025, 15:39
В Кривом Роге разоблачили медика и сообщника на взятке $5 тыс. за фиктивные документы для отсрочки от службы
08 августа 2025, 15:20
Государству нанесено более 34 млн грн ущерба из-за злоупотребления в системе выплат военнослужащим
08 августа 2025, 14:44
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
В Кропивницком задержан 47-летний безработный за помощь в корректировке воздушных ударов РФ
08 августа 2025, 16:20
В Одесской области адмиралу рф объявили подозрение за незаконное удержание гражданских членов экипажа "Сапфира"
08 августа 2025, 15:59
На Волыни пограничники задержали проводника поезда, который пытался вывезти мужчину в Польшу
08 августа 2025, 15:56
На Прикарпатье судили военного, который стал уклонистом, потому что "мама так посоветовала"
08 августа 2025, 15:47
В Закарпатье пограничника задержали во время получения взятки
08 августа 2025, 15:39
Шпион Кремля: на оккупированных территориях россияне вводят свой мессенджер – чем это опасно
08 августа 2025, 15:29
Вместо сноса: на Днепропетровщине советский памятник "перекрасили"
08 августа 2025, 15:22
В Кривом Роге разоблачили медика и сообщника на взятке $5 тыс. за фиктивные документы для отсрочки от службы
08 августа 2025, 15:20
В Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала наркотики, оружие и боеприпасы
08 августа 2025, 15:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »