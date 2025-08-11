Військовим дозволять напряму повідомляти НАЗК про корупцію: що відомо

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Уряд пропонує надати військовослужбовцям право напряму звертатися до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з повідомленнями про можливі правопорушення

Відповідні зміни передбачені в урядовому законопроєкті №13605, зареєстрованому у Верховній Раді, передає RegioNews.

Згідно з документом, Міноборони пропонує змінити Дисциплінарний статут ЗСУ, щоб захистити військових, які повідомляють про корупцію або пов'язані з нею порушення.

Серед ключових пропозицій:

надати право військовим надсилати повідомлення про можливі правопорушення до уповноважених підрозділів або осіб з питань запобігання корупції;

закріпити право обирати канал повідомлення, зокрема можливість напряму звертатися до НАЗК;

встановити виняток з обов’язку доповідати про такі факти безпосередньому командиру (начальнику).

Як пояснив народний депутат Олександр Федієнко, зараз Дисциплінарний статут ЗСУ обмежує право військовослужбовців подавати заяви чи скарги тільки у випадках, коли їхні права або законні інтереси порушують командири чи інші військові, або якщо на них незаконно покладають обов’язки чи притягують до відповідальності

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему. За даними слідства, у 2024–2025 роках група осіб привласнювала бюджетні кошти, виділені місцевою владою на потреби Сил оборони. Вони завищували вартість державних контрактів на постачання дронів і РЕБ.

Серед підозрюваних: ексголова Луганської ОВА та колишній очільник Мукачівської РДА Сергій Гайдай, народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов, керівник Рубіжанської МВА Андрій Юрченко, полковник Нацгвардії Василь Мишанський, власниця та директорка компанії "Акоптерс" Євгенія Сидельникова.