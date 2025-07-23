06:40  23 липня
У Чернівцях у водоймі виявили тіло жінки
04:20  23 липня
Співачка Анна Трінчер розповіла, як її шантажували інтимним відео
02:55  23 липня
Бригада "Гарт" атакувала позиції росіян під Вовчанськом
UA | RU
UA | RU
23 липня 2025, 07:55

Ніхто нікого не ліквідовував: Малюк та Кравченко пояснили, що буде з НАБУ та САП

23 липня 2025, 07:55
Читайте также на русском языке
скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

Генеральний прокурор Руслан Кравченко та голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментували скандальний законопроєкт №12414, який фактично ліквідував незалежність НАБУ та САП. В СБУ запевнили, що це " не ліквідація, а просто повернення до Конституції". Водночас Генпрокурор нібито може підкинути НАБУ та САП "якісь нові ідеї та поділитися досвідом"

Про це високопосадовці розповіли на вечірньому брифінгу для преси 22 липня, передає RegioNews.

Василь Малюк нагадав, що українці живуть у правовій державі, де основним законом є Конституція.

"Ніхто нікого не ліквідував. Я не депутат і не законотворець. Те, що вони голосували, то це питання до нардепів і краще запитати у них — це буде логічно і вони дадуть якісь деталі. Наскільки я розумію, це просто повернення до Конституції. І САП, і НАБУ не ліквідовані. Вони продовжують існувати", — заявив очільник СБУ.

На його думку, ці органи й надалі будуть незалежними, а Генеральний прокурор "може підкинути якісь нові ідеї" САП та НАБУ, маючи досвід обвинувачення експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив журналістам, що ці органи йому не підпорядковуються.

"НАБУ точно не підпорядковується. А щодо САП, то у зв’язку зі змінами, ми одна система. САП, відповідно до закону України "Про прокуратуру", як був, так і залишається в статусі департаменту. Був і є. І ми будемо однією сім’єю. Вони будуть працювати по своїх окремих провадженнях, а ми по своїм. І будемо один одному допомагати", — запевнив Руслан Кравченко.

Нагадаємо, 22 липня Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи — НАБУ і САП — генпрокурору.

Скандал довкола НАБУ і САП

22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. Відповідне рішення пухвалили 263 депутата. Основну підтримку забезпечили фракції "Слуга народу", "ОПЗЖ" та "Батьківщина".

Критики закону зазначають, що документ дозволяє передавати справи, які належать до підслідності НАБУ, іншим правоохоронним органам, а також посилює вплив Генерального прокурора на діяльність антикорупційних інституцій.

Раніше у НАБУ та САП заявляли, що в разі ухвалення такого законопроєкту антикорупційна інфраструктура України буде зруйнована. Очільники відомств просили президента ветувати закон.

Окрім того, Європейський Союз висловив занепокоєння через останні події навколо українських антикорупційних органів. Натомість віцепрем'єр із євроінтеграції Тарас Качка заявив, що "зобов'язання перед ЄС будуть виконані повною мірою".

Напередодні українці в різних містах почали виходити на мітинги проти скандального законопроєкту. Зокрема, на акції вийшли жителі Києва, Одеси, Львова, Дніпра.

Читайте також: ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ СБУ САП корупція законопроєкт Малюк Василь Васильович Кравченко Руслан Андрійович
Зеленський підписав закон, що змінює підпорядкування НАБУ і САП
23 липня 2025, 07:19
Дзвоніть і повідомляйте: у Мережі нагадали Зеленському його відео 2019 року про НАБУ
22 липня 2025, 19:55
Зеленський ще жодного разу не підписував закони так швидко, як про НАБУ і САП, - нардепка Клименко
22 липня 2025, 19:01
Всі новини »
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
Ворог вдарив по ринку на Харківщині: постраждала жінка
23 липня 2025, 07:51
В Україні розбився Mirage-2000 — пілот врятувався: що відомо
23 липня 2025, 07:36
Зеленський підписав закон, що змінює підпорядкування НАБУ і САП
23 липня 2025, 07:19
На Київщині на будівництві знайшли протитанковий гранатомет
23 липня 2025, 07:10
У Чернівцях у водоймі виявили тіло жінки
23 липня 2025, 06:40
Розвідники показали, як роботи ГУР нищать росіян біля Торецька та Покровська
23 липня 2025, 06:10
На Київщині 74-річна водійка мопеда влетіла в мотоцикл: пенсіонерку госпіталізували
23 липня 2025, 05:40
Під Харковом у пожежі загинула жінка
23 липня 2025, 05:05
В Україні подорожчав популярний овоч: скільки тепер коштує кілограм
23 липня 2025, 04:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »