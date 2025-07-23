Ніхто нікого не ліквідовував: Малюк та Кравченко пояснили, що буде з НАБУ та САП

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко та голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментували скандальний законопроєкт №12414, який фактично ліквідував незалежність НАБУ та САП. В СБУ запевнили, що це " не ліквідація, а просто повернення до Конституції". Водночас Генпрокурор нібито може підкинути НАБУ та САП "якісь нові ідеї та поділитися досвідом"

Про це високопосадовці розповіли на вечірньому брифінгу для преси 22 липня, передає RegioNews.

Василь Малюк нагадав, що українці живуть у правовій державі, де основним законом є Конституція.

"Ніхто нікого не ліквідував. Я не депутат і не законотворець. Те, що вони голосували, то це питання до нардепів і краще запитати у них — це буде логічно і вони дадуть якісь деталі. Наскільки я розумію, це просто повернення до Конституції. І САП, і НАБУ не ліквідовані. Вони продовжують існувати", — заявив очільник СБУ.

На його думку, ці органи й надалі будуть незалежними, а Генеральний прокурор "може підкинути якісь нові ідеї" САП та НАБУ, маючи досвід обвинувачення експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив журналістам, що ці органи йому не підпорядковуються.

"НАБУ точно не підпорядковується. А щодо САП, то у зв’язку зі змінами, ми одна система. САП, відповідно до закону України "Про прокуратуру", як був, так і залишається в статусі департаменту. Був і є. І ми будемо однією сім’єю. Вони будуть працювати по своїх окремих провадженнях, а ми по своїм. І будемо один одному допомагати", — запевнив Руслан Кравченко.

Нагадаємо, 22 липня Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414 , який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи — НАБУ і САП — генпрокурору.

Скандал довкола НАБУ і САП

22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. Відповідне рішення пухвалили 263 депутата. Основну підтримку забезпечили фракції "Слуга народу", "ОПЗЖ" та "Батьківщина".

Критики закону зазначають, що документ дозволяє передавати справи, які належать до підслідності НАБУ, іншим правоохоронним органам, а також посилює вплив Генерального прокурора на діяльність антикорупційних інституцій.

Раніше у НАБУ та САП заявляли, що в разі ухвалення такого законопроєкту антикорупційна інфраструктура України буде зруйнована. Очільники відомств просили президента ветувати закон.

Окрім того, Європейський Союз висловив занепокоєння через останні події навколо українських антикорупційних органів. Натомість віцепрем'єр із євроінтеграції Тарас Качка заявив, що "зобов'язання перед ЄС будуть виконані повною мірою".

Напередодні українці в різних містах почали виходити на мітинги проти скандального законопроєкту. Зокрема, на акції вийшли жителі Києва, Одеси, Львова, Дніпра.

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