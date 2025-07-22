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22 июля 2025, 19:01

Зеленский еще ни разу не подписывал законы так быстро, как о НАБУ и САП, – нардепка Клименко

22 июля 2025, 19:01
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фото: Telegram/Железный нардеп
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Народная депутат Юлия Клименко раскритиковала молниеносное подписание закона №12414, касающегося изменений в работе антикоррупционных органов

Об этом говорится в сообщении народного депутата Юлии Клименко в Facebook, передает RegioNews.

Она заявила, что за время президентства Владимира Зеленского не было случаев, когда закон подписывали столь оперативно – даже в случаях с важными для государства военными или евроинтеграционными инициативами.

По словам Клименко, документ, который, по ее мнению, "уничтожает независимость НАБУ и САП", был принят с нарушениями процедуры. Она также добавила, что при этом более 45 законопроектов, поддержанных уже Парламентом, месяцами остаются без подписи в Офисе президента.

Депутат считает, что власть действует в собственных интересах, а не из соображений государственной целесообразности. Поспешность с подписанием закона №12414, по ее мнению, свидетельствует о приоритетности личных или политических мотивов в сравнении с вопросами обороны и международного сотрудничества.

Напомним, Верховная Рада поддержала закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП.

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