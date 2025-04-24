Зеленский об атаке на Украину: 44 дня мы не стреляем, а Россия – убивает

фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский подчеркнул в своем обращении, что Украина уже 44 дня придерживается прекращения огня, предложенного США. Тем временем Россия продолжает атаки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение главы государства в Фейсбуке.

Зеленский поручил министру обороны срочно связаться с партнерами по усилению ПВО.

Глава государства также проинформирует Президента ЮАР Сирила Рамафосу о ситуации в Украине и будет призывать к активизации дипломатических усилий по немедленному прекращению ударов РФ.

"Прекращение ударов нужно немедленно и безусловно. Рассчитываем также на помощь в гуманитарных вопросах – в возвращении наших пленных и похищенных Россией украинских детей", – подчеркнул украинский президент.

Из-за ситуации Зеленский сокращает программу визита и после встречи с Президентом ЮАР немедленно возвращается в Украину.

Напомним, Россия ночью 24 апреля запустила по Украине более 200 воздушных целей, в том числе 70 ракет разных типов и 145 дронов.

По данным МВД, под комбинированным ударом России находился Киев и Киевская область. А также Житомирщина, Сумщина Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельнитчина и Запорожье.

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