Россияне обстреляли Харьков ракетами: пострадали два человека

фото: ГСЧС Харьковщины

В ночь на 25 апреля российские войска во второй раз нанесли ракетный удар по Харькову.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов , передает RegioNews .

По его словам, один из ракетных ударов пришелся на район плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна.

По предварительной информации, ранения получили два человека.

Продолжается обследование мест попаданий.

Кроме того, по данным ГСЧС, спасатели ликвидировали масштабные пожары, нанесенные ударами вражеских беспилотников этой ночью.

Полностью ликвидированы пожары на территории гражданских предприятий в Новобаварском районе Харькова.

На территории одного из них горело производственное четырехэтажное здание на площади 4000 кв. м. На другом — 2 двухэтажных и 1 трехэтажных производственных здания, 2 ангара и автомобиль.

Напомним, в ночь на четверг, 24 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Харькову.

Также под массированный вражеский обстрел попал Киев. На город запустили дроны и ракеты. Больше всего пострадал Святошинский район столицы. Известно, что погибли 9 человек, 63 получили ранения.