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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"По уточненным данным, из-за массированной комбинированной атаки в Павлограде повреждены жилые дома. Взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них преимущественно повреждены окна и балконы. Среди разбитого и инфраструктура", – говорится в сообщении.

По словам Лысака, местные жители не пострадали.

Напомним, в ночь на 24 апреля российские кафиры совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО ночью сбили 48 ракет и 64 беспилотника.