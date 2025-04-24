В Павлограде в результате российской атаки повреждены 14 многоэтажек
Ночью 24 апреля российская армия массированно атаковала Днепропетровщину ракетами и беспилотниками
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"По уточненным данным, из-за массированной комбинированной атаки в Павлограде повреждены жилые дома. Взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них преимущественно повреждены окна и балконы. Среди разбитого и инфраструктура", – говорится в сообщении.
По словам Лысака, местные жители не пострадали.
Напомним, в ночь на 24 апреля российские кафиры совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО ночью сбили 48 ракет и 64 беспилотника.
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
В Сумской области пограничники уничтожили вражеские беспилотники
24 апреля 2025, 11:58Киев после обстрела: 8 погибших, 31 человек в больницах, разрушены 12 зданий
24 апреля 2025, 11:52В Одесской области отец с сыном нарубили дров более чем на 68 тыс. грн
24 апреля 2025, 11:50Оккупанты ударили по частному сектору Константиновки: погибли женщина и ребенок, есть раненые
24 апреля 2025, 11:38Ракетный обстрел Киева: двое детей погибли под завалами, продолжаются поиски
24 апреля 2025, 11:30В Одесской области будут судить 69-летнего мужчину, который зарезал односельчанина
24 апреля 2025, 11:25Зеленский об атаке на Украину: 44 дня мы не стреляем, а Россия – убивает
24 апреля 2025, 11:05В Польше поднимали в воздух истребители из-за российской массированной атаки по Украине
24 апреля 2025, 11:05Массированная атака на Украину: силы ПВО ночью сбили 48 ракет и 64 беспилотника
24 апреля 2025, 10:34
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все блоги »