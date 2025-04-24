Оккупанты атаковали Запорожье "шахедами": есть повреждения

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В четверг, 24 апреля, армия РФ атаковала Запорожье "шахедами". Предварительно раненых и погибших нет

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

По его словам, повреждено административное здание и окна в доме рядом.

Специалисты осуществляют обследование территории.

Всего за минувшие сутки россияне нанесли 456 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Поступило 40 сообщений о повреждениях домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Напомним, в ночь на четверг, 24 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Харькову.

Также под массированный вражеский обстрел попал Киев. На город запустили дроны и ракеты. Известно, что погибли 9 человек, 63 получили ранения.