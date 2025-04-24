Житомирщина под ударом: ранен спасатель, вспыхнул пожар
В ночь на 24 апреля Житомирская область подверглась очередной атаке со стороны российских войск
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате обстрела возник пожар частных гаражей на площади 2500 кв.м.
Кроме того, во время повторного обстрела ранения получил спасатель, а также повреждены 4 единицы техники ГСЧС.
Напомним, по данным МВД, под массированным комбинированным ударом России в эту ночь находились Киев и Киевская область. А также Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельнитчина, Сумщина и Запорожье.
На Сумщине из-за российского дрона ранены два человекаВсе новости »
24 апреля 2025, 09:22Ночной обстрел Хмельнитчины: в ОВА рассказали о последствиях
24 апреля 2025, 09:10Спасатели разбирают завалы в Киеве: ищут двоих детей
24 апреля 2025, 08:43
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
Массированная атака на Украину: силы ПВО ночью сбили 48 ракет и 64 беспилотника
24 апреля 2025, 10:34В Киеве из-под завалов дома достали мужчину, который находился под завалами более 6 часов
24 апреля 2025, 10:31Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
24 апреля 2025, 10:22Ввоз авто из стран ЕС якобы для нужд ВСУ: на Буковине будут судить иностранца
24 апреля 2025, 10:18Массированная атака на Киев: разрушение в 5 районах, повреждена станция метро
24 апреля 2025, 10:02В ходе российской атаки на Харьков пострадал крупнейший производитель холодильного оборудования в мире
24 апреля 2025, 09:59На Сумщине из-за российского дрона ранены два человека
24 апреля 2025, 09:22За прошедшие сутки на фронте произошло 168 боеприкосновений
24 апреля 2025, 09:22Ночной обстрел Хмельнитчины: в ОВА рассказали о последствиях
24 апреля 2025, 09:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все блоги »