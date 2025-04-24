Житомирщина под ударом: ранен спасатель, вспыхнул пожар

фото: ГСЧС Житомирщины

В ночь на 24 апреля Житомирская область подверглась очередной атаке со стороны российских войск

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате обстрела возник пожар частных гаражей на площади 2500 кв.м.

Кроме того, во время повторного обстрела ранения получил спасатель, а также повреждены 4 единицы техники ГСЧС.

Напомним, по данным МВД, под массированным комбинированным ударом России в эту ночь находились Киев и Киевская область. А также Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельнитчина, Сумщина и Запорожье.