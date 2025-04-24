фото: Генштаб ВСУ / Facebook

В ночь на 24 апреля российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Основное направление удара – Киев.

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил ВСУ обнаружено и осуществлено сопровождение 215 воздушных целей противника:

11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков – Брянская, Воронежская, Курская обл РФ);

37 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков – Саратовская обл.);

6 крылатых ракет Искандер-К (район пусков – Донецкая обл.);

12 крылатых ракет Калибр (из акватории Черного моря);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская обл.);

145 ударных БпЛА Shahed/дронов-имитаторов разных типов (из районов Брянск, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск – рф.; Чауда – Крым).

К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 112 воздушных целей:

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

31 крылатую ракету Х-101;

6 крылатых ракет Калибр;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

64 ударных БпЛА Shahed.

Кроме того, 68 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В отражении атаки активное участие принимала авиация, в частности, пилоты истребителей F-16 и Mirage. На счету украинских пилотов десятки сбитых воздушных целей.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельнитчина.

Напомним, в Киеве больше всего пострадал Святошинский район. Ранее сообщалось, что погибли 9 человек, 63 получили ранения.

Кроме того, под комбинированным ударом России находилась и Киевская область. А также Житомирщина, Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельнитчина и Запорожье.