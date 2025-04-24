Массированная атака на Украину: силы ПВО ночью сбили 48 ракет и 64 беспилотника
В ночь на 24 апреля российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Основное направление удара – Киев.
В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил ВСУ обнаружено и осуществлено сопровождение 215 воздушных целей противника:
- 11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков – Брянская, Воронежская, Курская обл РФ);
- 37 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков – Саратовская обл.);
- 6 крылатых ракет Искандер-К (район пусков – Донецкая обл.);
- 12 крылатых ракет Калибр (из акватории Черного моря);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская обл.);
- 145 ударных БпЛА Shahed/дронов-имитаторов разных типов (из районов Брянск, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск – рф.; Чауда – Крым).
К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 112 воздушных целей:
- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 31 крылатую ракету Х-101;
- 6 крылатых ракет Калибр;
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
- 64 ударных БпЛА Shahed.
Кроме того, 68 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
В отражении атаки активное участие принимала авиация, в частности, пилоты истребителей F-16 и Mirage. На счету украинских пилотов десятки сбитых воздушных целей.
В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельнитчина.
Напомним, в Киеве больше всего пострадал Святошинский район. Ранее сообщалось, что погибли 9 человек, 63 получили ранения.
Кроме того, под комбинированным ударом России находилась и Киевская область. А также Житомирщина, Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельнитчина и Запорожье.