В Киеве из-под завалов дома достали мужчину, который находился под завалами более 6 часов

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Как передает RegioNews, об этом пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Павел Петров в эфире национального марафона новостей.

По его словам, предварительно мужчине около 30 лет. Он находился под завалами более 6 часов.

Пока ему оказывают медицинскую помощь.

Как известно, ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой.

Напомним, в результате вражеской атаки на Киев погибли 9 человек, десятки человек получили ранения.