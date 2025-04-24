На Сумщине из-за российского дрона ранены два человека

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Утром 24 апреля один из населенных пунктов Недригайловской общины попал под вражескую атаку БПЛА

Об этом сообщает Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки ранения получили двое мирных жителей.

Также зафиксированы повреждения административных и нежилых построек.

На месте работают соответствующие службы, последствия уточняются.

Напомним, Киев этой ночью попал под массированный вражеский обстрел. На город запустили дроны и ракеты. Известно о 9 погибших, более 70 человек получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, по данным МВД, под комбинированным ударом России находилась и Киевская область. А также Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельнитчина и Запорожье.