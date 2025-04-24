Атака на Киевщину: пострадали женщины, разрушенные дома и инфраструктура
В результате ночной комбинированной атаки россиян на Киевщину в Бучанском районе пострадали две женщины, получившие острую стрессовую реакцию. Медики оказали всю необходимую помощь на месте
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.
По его словам, в Бучанском районе повреждено:
- три пятиэтажки, на крыше одной из которых произошел пожар (ликвидированный);
- четыре магазина, восемь автомобилей и остановка общественного транспорта.
В Вышгородском районе обстрелы повредили складское помещение и три автомобиля.
В Броварском районе спасатели потушили пожар на поле.
Оперативные службы продолжают фиксировать последствия.
Напомним, под массированный вражеский обстрел попал также Киев. На город запустили дроны и ракеты. Больше всего пострадал Святошинский район столицы. Известно, что погибли 9 человек, 63 получили ранения.
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