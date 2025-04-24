Ночной обстрел Хмельнитчины: в ОВА рассказали о последствиях

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В результате ночной вражеской атаки в Хмельницкой области пострадали два человека

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

По его словам, один мужчина получил ранение ноги легкой степени — он доставлен в больницу. Также несовершеннолетняя порезала ноги стеклом. Ее состояние удовлетворительное, госпитализация предварительно не понадобилась.

В результате атаки произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Также повреждено:

газораспределительный пункт (газоснабжение не прекращено);

крыши двух жилых домов;

окна и двери в пяти квартирах многоэтажки;

летняя площадка в парке культуры и отдыха.

На месте работают все экстренные службы.

Напомним, Киев этой ночью попал под массированный вражеский обстрел. На город запустили дроны и ракеты. Больше всего пострадал Святошинский район столицы. Известно о 9 погибших, более 70 человек получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, по данным МВД, под комбинированным ударом России находилась и Киевская область. А также Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Сумщина и Запорожье.