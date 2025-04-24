Ночной обстрел Хмельнитчины: в ОВА рассказали о последствиях
В результате ночной вражеской атаки в Хмельницкой области пострадали два человека
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.
По его словам, один мужчина получил ранение ноги легкой степени — он доставлен в больницу. Также несовершеннолетняя порезала ноги стеклом. Ее состояние удовлетворительное, госпитализация предварительно не понадобилась.
В результате атаки произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Также повреждено:
- газораспределительный пункт (газоснабжение не прекращено);
- крыши двух жилых домов;
- окна и двери в пяти квартирах многоэтажки;
- летняя площадка в парке культуры и отдыха.
На месте работают все экстренные службы.
Напомним, Киев этой ночью попал под массированный вражеский обстрел. На город запустили дроны и ракеты. Больше всего пострадал Святошинский район столицы. Известно о 9 погибших, более 70 человек получили ранения разной степени тяжести.
Кроме того, по данным МВД, под комбинированным ударом России находилась и Киевская область. А также Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Сумщина и Запорожье.