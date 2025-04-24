Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял

Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов

Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов

фото: Alex Shuper For Unsplash+

Каким было – и было ли – пасхальное перемирие

Ситуация в российско-украинской войне после прихода к власти в США Дональда Трампа стремительно покатилась по рельсам переговорного процесса и прекращения боевых действий. Покатилась, но пока никуда всерьез не докатилась. Конечно же, из-за позиции страны-агрессора — которая, обвиняя в свое время Украину в желании воевать до последнего гражданина, сама фактически реализует этот план на своих подданных.

И вдруг в тот момент, когда Кремль продолжает изворачиваться и максимально оттягивать момент прекращения огня — Владимир Путин предлагает провести пасхальное перемирие. Перемирие формально состоялось, потому что Украина поддержала этот шаг российского диктатора (она не могла его не поддержать), но было ли оно на самом деле?

Здесь придется сказать — и да, и нет. С одной стороны, на многих направлениях действительно было зафиксировано снижение военной активности со стороны российских оккупантов. С другой — президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что российские войска нарушили объявленное их же верховным главнокомандующим перемирие 2935 раз. Даже если цифра не стопроцентно точна, сам факт нарушений — очевиден. Возникает вопрос — зачем все это было нужно?

Маневры, которые никому не нужны

Сразу откинем версию, брошенную в украинское публичное пространство самими украинскими ресурсами и деятелями — мол, россияне решили использовать это перемирие для перегруппировки и усиления наступления. Объясним, почему эту версию не стоит воспринимать всерьез.

Во-первых, один день с хвостиком — это не тот срок, за который можно организовать серьезную переброску войск. А ради какого-то локального наступления на очередное село — затевать целое перемирие, используя самого Путина, совсем несерьезно. (Да и Украина могла бы сделать то же самое, не так ли? Другое дело, что ни у одних, ни у других нет ни ресурсов, ни серьезных наступательных планов.)

Во-вторых, в нынешних условиях провести такой процесс незаметно — просто невозможно. Вспомните, что концентрацию российских войск у границы Украины в 2021–22 годах видели все. Другое дело, что не все отреагировали на угрозу должным образом — но то, что подготовка ВС РФ не прошла полностью тайно, отрицать бессмысленно. Так зачем все это понадобилось Владимиру Путину до такой степени, что он сам вышел на сцену?

И тут мы возвращаемся к переговорному процессу, который продолжается или пытается продолжаться. Кто в этом процессе сейчас главный союзник — сознательно или бессознательно, мы не знаем, но действует однозначно в пользу Российской Федерации? Это Соединенные Штаты Америки. Те самые США, во главе которых стоит Дональд Трамп. Тот самый Трамп, который до выборов хвастался, что остановит войну за 24 часа, а после победы на выборах обещал уже не столь стремительный мир, но все же заявлял, что вот-вот война завершится.

Путин играет на Трампа

Но она не завершается. Соответственно, Трамп сейчас чувствует себя, мягко говоря, не очень комфортно. Ему кто-то уже даже готов был вручить Нобелевскую премию мира, а фактически имеем топтание на месте — и никакого прогресса в переговорном процессе. Даже давление на очевидно более слабую и зависимую от Вашингтона сторону войны — то есть Украину (а вы думаете, зачем был весь тот цирк в Овальном кабинете?) — не подействовало. Что уж говорить о давлении на Россию, которого мы пока вообще не видим.

Вот и выходит, что президент США Дональд Трамп за первые месяцы своего президентства не добился ни одного очевидного успеха. Не будем же мы всерьез считать победой Трампа историю с депортацией мигрантов в Колумбию. Это настолько мелкая история, о которой и сам Белый дом не вспоминает, видимо, понимая, что хвастаться тут откровенно нечем.

Мир в Украине — вот это была бы настоящая победа! Но его нет. И не будет. По одной простой причине — Трамп давит не на тех, на кого надо. Украине — и мы все это понимаем — отступать некуда. Просто потому, что отступая, можно остановиться на украинско-польской границе. Поэтому соглашаться на условия, с которыми, как писали СМИ, Марко Рубио полетел в Британию, украинская сторона не станет. А вот Россия могла бы отступить, по крайней мере, остановиться. Но в этом направлении президент США не делает ничего.

Трамп должен сыграть на Путина?

И это работает на руку Путину. А он, к тому же, выступил с пафосной мирной инициативой — что добавляет и ему в глазах Трампа респектабельности, и самому Трампу аргументов против Украины. Мол, Россия пошла на такой важный шаг (хотя что тут важного, если через несколько дней после этого перемирия оккупанты обстреляли автобус в Марганце, где погиб десяток людей и еще несколько десятков получили ранения), а Украина не может уступить какими-то своими принципами.

Фактически пасхальное перемирие — это одновременно и пиар Владимира Путина, и пас Дональду Трампу. Никакого практического смысла в таких перемириях нет. Вот перемирие на 9 мая, если оно действительно готовится — Путину действительно нужно, потому что ему надо провести парад на Красной площади и чтобы на него приехали иностранные гости. А приостановка или скорее снижение боевой активности на один день в честь церковного праздника — это, будем откровенны, ни о чем.

Достиг ли Путин своей цели? И да, и нет. Трамп вполне очевидно считал этот сигнал. Но вряд ли сможет всерьез его использовать. По крайней мере, в истории с сорванными из-за демарша Рубио переговорами этот аргумент не использовался (впрочем, и не надо было — темы Крыма хватило). Так что можно сказать, что, по большому счету, никому ничего это перемирие не принесло. Разве что жителям прифронтовых территорий, которые хотя бы одни сутки прожили более-менее спокойно. А потом снова вернулись к привычному состоянию войны.