Массированная атака на Киев: разрушение в 5 районах, повреждена станция метро

фото: Национальная полиция

В Киеве во время мощной российской атаки ночью 24 апреля была повреждена станция метро. Вражеская ракета привела к разрушению жилого дома и повредила соседние здания

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

Зафиксированы разрушения в Святошинском, Голосеевском, Шевченковском, Печерском и Соломенском районах столицы. Повреждены жилые и нежилые здания, помещения питания, транспортные средства, станция метро.

В Святошинском районе в результате попадания ракеты разрушен жилой дом и повреждены соседние.

Пока известно о 9 погибших и более 70 пострадавших, наименьшему из них – полтора года.

Спасательная операция продолжается. На местах работают следственно-оперативные группы полиции Киева, криминалисты, взрывотехники и спасатели ГСЧС.

Напомним, Киев этой ночью попал под массированный вражеский обстрел. На город запустили дроны и ракеты. Больше всего пострадал Святошинский район столицы. Ранее сообщалось, что погибли 9 человек, 63 получили ранения.

Кроме того, по данным МВД, под комбинированным ударом России находилась и Киевская область. А также Житомирщина, Сумщина Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельнитчина и Запорожье.