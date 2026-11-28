Фото: Офис Генерального прокурора

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, командир взвода не обеспечил надлежащего хранения беспилотников в Славянске. В результате с июля 2025 года по январь 2026 года было потеряно 84 FPV-дроны общей стоимостью 1,46 млн грн.

Впоследствии беспилотники обнаружили и изъяли при расследовании другого уголовного производства. Все 84 дрона вернули воинской части.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину и раскаялся. Кроме того, еще на этапе досудебного расследования он полностью возместил нанесенный ущерб — 1,46 млн грн. Также военнослужащий перечислил 100 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Суд назначил командиру взвода пять лет лишения свободы, но уволил его от отбывания наказания с испытанием сроком на один год.

При принятии решения суд учел государственные награды военнослужащего, его участие в боевых действиях и положительную характеристику командования.

Напомним, ранее ДБР задержало на Ровенщине солдата учебного центра, пытавшегося откупиться от службы . Он предложил командиру взятку в 5 тысяч долларов.