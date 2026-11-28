Фото: полиция Винницкой области

В Гайсинском районе Винницкой области 60-летний водитель автомобиля Renault пытался откупиться от полицейских после того, как его остановили за нарушение ПДД. Проверка показала, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - 1,44 промилле

Об этом сообщили в полиции Винницкой области, передает RegioNews .

Инцидент произошел в селе Верховка. Во время оформления административных материалов водитель предложил правоохранителям взятку, чтобы избежать ответственности за вождение под хмельком.

На мужчину составили административный протокол по ст. 130 КУоАП – управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Кроме того, следователи задокументировали попытку подкупа полицейских. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса.

Напомним, что в Харьковской области будут судить 43-летнего водителя, который, по данным следствия, пытался подкупить полицейских во избежание административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.