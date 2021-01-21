Пожар в Харькове: ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС

В результате пожара погибли 15 человек, еще 5 попали в больницу

В результате пожара погибли 15 человек, еще 5 попали в больницу

Фото: ГСЧС

Следователи Государственного бюро расследований возбудили уголовное дело против работников ГСЧС по факту возможной служебной халатности, которая привела к пожару в доме престарелых в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Следователи территориального управления ГБР в г.. Полтаве начали досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Харьковской области, что привело к гибели 15 человек при пожаре в одном из домов Харькова", - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыли по статье "служебная халатность".

Следователи планируют проверить информацию о возможном ненадлежащем исполнении служебных обязанностей работниками ГСЧС во время проверок и других методов контроля за состоянием противопожарной безопасности в здании.

Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Позже стало известно, что полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, ее планируют задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.