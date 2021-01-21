13:19  21 января
В Минздраве сказали, когда вакцина от COVID-19 появится в аптеках
16:27  21 января
В Харькове горит дом престарелых: погибли 15 человек, есть раненые
18:34  21 января
На Донбассе боевики стреляли из гранатометов и запускали беспилотники - штаб
UA | RU
UA | RU
21 января 2021, 21:55 41

Пожар в Харькове: ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС

21 января 2021, 21:55 41
Читайте також українською мовою
В результате пожара погибли 15 человек, еще 5 попали в больницу
В результате пожара погибли 15 человек, еще 5 попали в больницу
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Следователи Государственного бюро расследований возбудили уголовное дело против работников ГСЧС по факту возможной служебной халатности, которая привела к пожару в доме престарелых в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Следователи территориального управления ГБР в г.. Полтаве начали досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Харьковской области, что привело к гибели 15 человек при пожаре в одном из домов Харькова", - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыли по статье "служебная халатность".

Следователи планируют проверить информацию о возможном ненадлежащем исполнении служебных обязанностей работниками ГСЧС во время проверок и других методов контроля за состоянием противопожарной безопасности в здании.

Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Позже стало известно, что полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, ее планируют задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.

ГБР пожар уголовное дело Харьков ГСЧС дом престарелых
Пожар в Харькове: стало известно о состоянии госпитализированных
21 января 2021, 20:19
Дома в Харькове, где произошел пожар, по документам не существует - Аваков
21 января 2021, 19:48
Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове
21 января 2021, 19:19
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Пиар-изгнание Немилостивого или как отвлечь украинцев от повышенных тарифов
Плюсы и минусы Назаренко: каковы первые результаты работы главы Кировоградской ОГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Юрий Бражник
Все блоги »