Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове

Комиссия должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей

Комиссия должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей

Фото: Кабмин

Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания создал государственную комиссию, которая будет заниматься расследованием смертельного пожара в доме престарелых в Харькове.

Об этом стало известно из трансляции заседания правительства, передает RegioNews.

Мы рассмотрим вопрос создания государственной комиссии и выявления обстоятельств и причин этого трагического события. По поручению президента Украины Владимира Зеленского возглавит ее министр развития общин и территорий Алексей Чернышев", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ее состав вошли также председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской ОГА Айна Тимчук, представители Минздрава и глава Нацполиции Игорь Клименко.

Комиссия должна установить причины пожара, а также разработать механизмы предотвращения подобных трагедий в будущем.

Шмыгаль призвал чиновников держать это дело под личным контролем и выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Он также поручил ГСЧС провести внеочередную проверку в гостиницах, пансионатах, хостелах, домах престарелых, а Министерству социальной политики - установить законность создания подобных частных учреждений.

Нельзя допустить, чтобы подобные заведения работали, пренебрегая безопасностью людей. Надеюсь, что виновные в этой трагедии будут установлены как можно быстрее и наказаны по всей справедливости украинского законодательства", - заявил Шмыгаль.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Также Кабмин проведет срочное заседание из-за пожара в Харькове, чиновники создадут Госкомиссию для выяснения причин.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.