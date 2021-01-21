13:19  21 января
В Минздраве сказали, когда вакцина от COVID-19 появится в аптеках
16:27  21 января
В Харькове горит дом престарелых: погибли 15 человек, есть раненые
18:34  21 января
На Донбассе боевики стреляли из гранатометов и запускали беспилотники - штаб
UA | RU
UA | RU
21 января 2021, 19:19 30

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове

21 января 2021, 19:19 30
Читайте також українською мовою
Комиссия должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей
Комиссия должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей
Фото: Кабмин
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания создал государственную комиссию, которая будет заниматься расследованием смертельного пожара в доме престарелых в Харькове.

Об этом стало известно из трансляции заседания правительства, передает RegioNews.

Мы рассмотрим вопрос создания государственной комиссии и выявления обстоятельств и причин этого трагического события. По поручению президента Украины Владимира Зеленского возглавит ее министр развития общин и территорий Алексей Чернышев", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ее состав вошли также председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской ОГА Айна Тимчук, представители Минздрава и глава Нацполиции Игорь Клименко.

Комиссия должна установить причины пожара, а также разработать механизмы предотвращения подобных трагедий в будущем.

Шмыгаль призвал чиновников держать это дело под личным контролем и выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Он также поручил ГСЧС провести внеочередную проверку в гостиницах, пансионатах, хостелах, домах престарелых, а Министерству социальной политики - установить законность создания подобных частных учреждений.

Нельзя допустить, чтобы подобные заведения работали, пренебрегая безопасностью людей. Надеюсь, что виновные в этой трагедии будут установлены как можно быстрее и наказаны по всей справедливости украинского законодательства", - заявил Шмыгаль.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Также Кабмин проведет срочное заседание из-за пожара в Харькове, чиновники создадут Госкомиссию для выяснения причин.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Кабмин пожар расследование Харьков смерти комиссия Дом
В Харькове объявили траур из-за смертельного пожара в доме престарелых
21 января 2021, 18:57
Полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, - Аваков
21 января 2021, 18:15
Дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально - Терехов
21 января 2021, 17:47
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Пиар-изгнание Немилостивого или как отвлечь украинцев от повышенных тарифов
Плюсы и минусы Назаренко: каковы первые результаты работы главы Кировоградской ОГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Юрий Бражник
Все блоги »