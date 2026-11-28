Фото Эдуарда Крыжановского

В субботу, 28 ноября, в Украине чтят память жертв Голодоморов. Ежегодно этот день выпадает на четвертую субботу ноября

Об этом сообщает RegioNews .

В ХХ веке украинцы пережили три голода: 1921–1923, 1932–1933 и 1946–1947 годов. Самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов, который Украина признает геноцидом украинского народа, осуществленным сталинским режимом.

Голодомору предшествовали принудительная коллективизация, раскулачивание крестьян, хлебозаготовки и репрессии. У крестьян изымали зерно и другие продукты, а в начале 1933 запретили выезд из охваченной голодом Украины. По официальным данным, Голодомор 1932-1933 годов унес около 4 миллионов жизней. Особенно велика была смертность среди детей.

Тема Голодомора десятилетиями оставалась запретной в СССР. Исследования трагедии начались в конце 1980-х годов. В 2006 году Верховная Рада приняла закон, которым Голодомор 1932–1933 годов признан геноцидом украинского народа.

В 2026 году также исполняется 80 лет после начала массового голода 1946–1947 годов. По оценкам Института демографии и социальных исследований НАН Украины, сверхсмертность в этот период превысила 700 тысяч человек, более четверти погибших были детьми до 14 лет.

В день памяти украинцы зажигают свечи в память о погибших. В 16.00 состоится общенациональная минута молчания, также по стране проводят памятные мероприятия.