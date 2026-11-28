Россияне попали в объект критической инфраструктуры Киева
В Киеве зафиксировано попадание россиян в объект критической инфраструктуры. В некоторых районах города могут возникнуть перебои с электро- и водоснабжением
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews .
"Специалисты оперативно выясняют степень повреждений. В некоторых районах города могут быть перебои с электро- и водоснабжением", - отметил Кличко.
Напомним, что в Киеве будут работать более 1500 пунктов обогрева , общая вместимость которых составит около 194 тысяч человек. Среди них город подготовил 101 опорный пункт для длительного пребывания жителей при длительном отсутствии электроэнергии, тепла или воды.
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