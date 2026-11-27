1.5. Политические институты: Кейс Федорова

1.5. Политические институты: Кейс Федорова

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В сентябре 2019 года правительство создало новое министерство, которое возглавил Михаил Федоров. Это было фактически созданное с нуля министерство, которое имело всего 300 должностей и бюджет в 150 млн грн. По факту, это министерство набрало только 70 должностных лиц и использовало только 72 млн грн в 2019 году. Можно утверждать, что это было самое маленькое министерство по количеству людей и бюджету.

Однако результаты работы этого министерства на фоне других просто поражают. В определённой степени я считаю, что цифровые трансформации – это единственные реальные масштабные реформы, которые имели место в период Зеленского. Потому что настоящая реформа – это когда меняется поведение власти и граждан. "Дія" стала такой реформой. Фактически, благодаря этому сервису даже изменился объём того, что мы берём с собой. С началом войны именно Минцифры взяло на себя множество инноваций по внедрению дроновой войны и тоже продемонстрировало успех. Почему созданное с нуля министерство оказалось таким эффективным, особенно по сравнению с другими?

Во-первых, новая институция не содержала старой советской и постсоветской памяти. Никто там не вспоминал эффективного "царя Гороха" и прекрасные времена, когда коррупция гуляла миллионами без всяких НАБУ и бигусов. Это позволило Федорову внедрить современные методы управления, в частности, проектный менеджмент. Благодаря этому команды концентрировались на конкретных задачах, разрабатывали продукт и не тонули в бездонной бюрократии. Фактически, Федоров реализовывал идеологию современного министерства по принципу IT-компании, и эта идеология принесла результаты.

Во-вторых, и это значительно важнее. Из-за ограниченного ресурса министр объединил вокруг себя IT-сектор, именно тех, кого в первую очередь и касалась работа его министерства. Они становились донором кадров и подключались к разработке ключевых политик министерства. Так и министр, и министерство стали для них "своими" (запомните это слово, мы ещё к нему вернёмся). Именно так в современных государствах и должна работать власть – как единое целое с теми, кому она служит. Это позволяет понимать проблемы, получать фидбек, привлекать к разработке политики и добиваться успешного результата. Эту же политику он реализовывал, продвигая "дроновую войну", он был на связи с производителями и военными, вместе выделяли ключевые проблемы и искали решения.

Насколько Михаил Федоров был успешен в своём министерстве, настолько же большим провалом стал его приход в Минобороны. Старое закостенелое министерство, где ещё можно встретить "специалистов", которые занимают должности более 20 лет. Минобороны давно окружено коррумпированной кастой подрядчиков и организованной коррупцией внутри. Только в аппарате Минобороны работает более тысячи человек, а точное число всех командированных и привлечённых вообще трудно установить. Понятно, что Федоров с его проектными командами в Минобороны выглядел как высадка на Марсе и не имел никаких реальных шансов взять этого гиганта под контроль. Несмотря на его попытки дальше продвигать свои проекты по дронам и навести порядок в закупках, система пошла вразнос, возник дисбаланс. Его крах был лишь вопросом времени.

Кейс Михаила Федорова доказывает простую истину, что создание новых институций – единственный успешный путь в государственном управлении. Только новые институции могут стать "своими" для украинцев, тогда как старые являются "своими" исключительно для коррупционеров.