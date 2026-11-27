Репортаж из полуразрушенного города, который люди не хотят покидать, а, наоборот, пытаются развивать

Репортаж из полуразрушенного города, который люди не хотят покидать, а, наоборот, пытаются развивать

Улицы Херсона под сетками. Фото: Ольга Чайко

Более 2200 дронов по области за неделю. Бесконечная стрельба и взрывы. Херсон и область уже забыли о перемирии, которое длилось во время гуманитарной миссии в Алешках, и вернулись к жизни, которую местные скорее назвали бы привычной. Россияне бьют по городу абсолютно из всего: это и FPV, и "Молнии", и "Шахеды", и КАБы, и ракеты... Несмотря на это, в городе остаются до 65 тысяч гражданских, работают бизнес и отчаянные коммунальщики.

Город встречает гостей паутиной – сетками теперь затянуты все проезжие части – и взрывами. Дороги почти пустые. Светофоры давно отключили, чтобы не было скоплений машин на дорогах. Так они станут легкой добычей для российских дронов. А вот общественный транспорт ходит.

Въезд в Херсон под сетями

Улица Херсона, бабушка идет с базара

Количество разрушенных домов и выбитых окон в городе, кажется, уже не считают. Где возможно, окна забили деревом. Коммунальщики работают без остановки и, кажется, они единственные, кто хоть немного способен поднять настроение местным.

"Работы хватает, – говорит Константин Заднепряный, сотрудник КП "Парки" Херсона. – Пока было перемирие, ездили в красные зоны. Закрыли там много окон. А сегодня забиваем деревом окна в квартирах, к которым нет доступа. Жильцы выехали, а дом нужно зашивать на зимний период".

Будинок, зруйнований КАБом і згорілі авто під ним

Дом, в котором они работают, уже больше месяца представляет собой полуразвалины. 17 октября по нему и по соседней пятиэтажке ударил КАБ. Несколько этажей одного из подъездов обрушились на землю. Строительный мусор до сих пор лежит во дворе, а вот свет, после многочисленных обращений, людям подключили. В доме до сих пор живут как минимум две семьи.

"Не хочу я никуда уезжать, – говорит госпожа Инга. – Не хочу этих сертификатов. Я хочу в своей квартире. Я ее потихоньку отремонтирую. У меня все разбито – вдребезги. Нет балкона, но это мой любимый дом. Знаете, зимой здесь как хорошо!"

Евгения Проценко, жительница дома, разрушенного КАБами

Маме Инги – 100 лет. Еще одной соседке – 95. Ее дочь Евгения Проценко приглашает к себе в гости. Ее квартира – на этаж ниже квартиры, которую КАБ уничтожил полностью. Наверх поднимаемся по лестничной клетке, которую женщина когда-то сама разрисовала. Говорит, россияне во время оккупации ходили в дом на экскурсии, потому что у них до такого творчества до сих пор никто из жителей не додумался.

Евгения Проценко показывает росписи на стенах

Теперь от них же и прилетело. Квартира соседей стерта в пыль. Счастье, что сами они выехали за две недели до прилета. У себя в квартире Евгения вставила двери и запаслась водой. Бабушку укутали одеялом и согревают грелками.

Бабушка под одеялом

"А куда же мы уедем? – Спрашивает. – У меня пенсия маленькая. Да и некуда уезжать. У нас квартира уцелела. Люди же живут как-то. Вон весь Херсон бомбят. Так куда же всем нам уехать?"

Разрушенный КАБом дом

В городе сейчас 65 тысяч человек, до войны было почти 300 тысяч. Херсон не покидают преимущественно пожилые люди. Они не хотят, чтобы квартиры разграбили мародеры. Да и прижиться на новом месте людям пожилого возраста тяжело. Пенсий и выплат для ВПЛ на это явно не хватит.

Наталья Ващенко, соучредительница цветочного салона Lumia

Молодежь здесь тоже есть. Наталья Ващенко с мужем-ветераном в августе – а именно тогда Херсон бомбили бесконечно – открыли в городе цветочный салон Lumina.

"Плохое мы уже увидели, а теперь хотим видеть много хорошего. Именно поэтому мы открыли нашу цветочную студию именно в городе Херсоне, потому что это наш город. Мы из него никуда не хотим уезжать. Нам было принципиально открыться именно в Херсоне. И я считаю, что наши люди, херсонцы, которые здесь остаются, заслуживают видеть такую красоту, какая есть, например, в Киеве, в Николаеве. Именно поэтому мы здесь", – говорит она.

Женщина пережила оккупацию города. Тогда у нее была квартира в микрорайоне Остров, в который сейчас из-за очень сильных обстрелов заехать нельзя. Тогда, чтобы не сойти с ума, ходила покупала цветы у бабушек. Когда россияне отступили, начала искать розы, которые будут стоять целую неделю. Так нашла кенийский сорт "Атена". У нее в студии цветы со всего мира. Муж возит их из Николаева – очень быстро, под гул дронов. Он тоже житель Херсона. Защищал город и потерял ногу. На открытие ветеранского бизнеса государство денег не дало, ведь Херсон считается крайне рискованным для бизнеса – но не для местных.

Михаил Клещицкий

"Херсонцы позволяют себе, в принципе, все, что им нужно. Да, у кого-то больше возможностей, у кого-то меньше", – говорит владелец частной стоматологической клиники Aesthetic Михаил Клещицкий. До оккупации города он возглавлял городскую стоматологию и после многочисленных предложений стать коллаборантом уволился, стал волонтером, а потом выехал из Херсона, чтобы в 23-м вернуться и упорно оставаться здесь, несмотря на ежедневную опасность:

"Знаете, когда мне говорят, что Херсон умирает, нет, Херсон живет, он будет жить, он будет жить до тех пор, пока люди будут пытаться делать его живым. Потому что он воюет, он в войне, но он живет".

Реклама стоматологической клиники

Единственным тихим временем за военные годы было перемирие в октябре, которое продлилось меньше недели, говорит он:

"Это была такая очень оживленная неделя и для многих людей даже неожиданная, потому что было слишком много людей, слишком много машин, за эти годы все отвыкли от этого. Мы поняли, что при условии еще одного перемирия, возможно, еще каких-то обстоятельств, или, в конце концов, мы все-таки победим и этот день настанет – Херсон сразу возродится, люди вернутся. Они хотят вернуться. У меня есть друзья, у которых здесь был бизнес, сейчас они открыли бизнес в Одессе. И они сказали, что в первый день окончания войны они возвращаются и открывают бизнес здесь".

Укрытие в центре города

Коммунальщики сбивают листья с сеток

Разница между довоенным и нынешним Херсоном – разительная, признает бывший мэр города Владимир Николаенко. Во время оккупации россияне захватили его в плен. Там он провел три с половиной года и в августе 2025-го вернулся в город, который возглавлял шесть лет.

Остатки Херсонской ОГА под сетками

"Я не видел этого вживую. Пока был в больнице, я видел какие-то фотографии, я видел видео того, что происходит с Херсоном, но не хотел верить, что это правда. Знаете, это не воспринималось, – вспоминает он. – Ну, потом собственными глазами увидел и почувствовал. Если говорить обо мне лично, за это время трижды в наш двор прилетало, вылетали окна. В дом буквально месяц назад попал какой-то снаряд, который разнес полкрыши.

Владимир Николаевенко, мэр Херсона (2014-2020 гг.) в центре города под сетками

Город сознательно уничтожают. То, что у нас было, что у дочери, что у мамы, что у сестры, что у меня, – практически либо уничтожено полностью, либо повреждено, там сегодня жить невозможно. Хотя это не самое страшное, что мы можем сегодня чувствовать. Самое страшное – это человеческие потери. Ну, и для меня личная потеря – это потеря Днепра. Ну, вроде бы здесь в нескольких сотнях метров – Днепр, но ты не можешь туда пойти, потому что на другом берегу там сидят эти орки, которые охотятся на херсонцев и получают от этого удовольствие".

Чтобы хоть немного обезопасить людей, местные власти затянули город сетками. По словам заместителя начальника Херсонской ОВА Антона Самойленко, в области установили около 300 км сеток, из них 70 километров – в Херсоне. Иногда люди сетками закрывают даже свои балконы.

Продуктовый магазин, затянутый сеткой

Самые важные грузы, такие как бензин и продукты, в Херсон завозят в сопровождении мобильных огневых групп херсонской полиции. Раньше эти правоохранители подстерегали браконьеров. Сейчас, вспоминая довоенные времена, лишь улыбаются.

Мобильно-огневая группа