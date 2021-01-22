Зеленский объявил всеукраинский день траура из-за пожара в Харькове

Президент посетил место пожара, где погибли 15 человек

Президент посетил место пожара, где погибли 15 человек

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 23 января днём траура на государственном уровне в связи с гибелью людей при пожаре в доме престарелых в Харькове.

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами на месте трагедии, передает RegioNews.

Я подпишу указ, завтра будет день траура на государственном уровне", - сказал Зеленский.

Он добавил, что работники Нацполиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям доложили о текущей ситуации.

Выводы надо делать после получения всех деталей ... Еще раз соболезнования всем родным и близким ... К сожалению, причины приезда в Харьков в последний год не очень хорошие. Но мы выясним всю ситуацию, понимаем, что очень серьезные вызовы будут", - рассказал глава государства.

Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Позже стало известно, что полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, ее планируют задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.

Также ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС. Задержаны четверо человек, проверяются три основные версии произошедшего.