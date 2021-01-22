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22 января 2021, 12:20 38

Зеленский объявил всеукраинский день траура из-за пожара в Харькове

22 января 2021, 12:20 38
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Президент посетил место пожара, где погибли 15 человек
Президент посетил место пожара, где погибли 15 человек
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил 23 января днём траура на государственном уровне в связи с гибелью людей при пожаре в доме престарелых в Харькове.

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами на месте трагедии, передает RegioNews.

Я подпишу указ, завтра будет день траура на государственном уровне", - сказал Зеленский.

Он добавил, что работники Нацполиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям доложили о текущей ситуации.

Выводы надо делать после получения всех деталей ... Еще раз соболезнования всем родным и близким ... К сожалению, причины приезда в Харьков в последний год не очень хорошие. Но мы выясним всю ситуацию, понимаем, что очень серьезные вызовы будут", - рассказал глава государства.

Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Позже стало известно, что полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, ее планируют задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.

Также ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС. Задержаны четверо человек, проверяются три основные версии произошедшего.

Владимир Зеленский пожар Харьков траур дом престарелых
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