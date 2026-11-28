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Российские военные убили последнего жителя села Тягинка Бериславского района Херсонской области. Муж ранее покинул населенный пункт после угроз оккупантов, однако впоследствии вернулся домой. Его останки обнаружили 30 октября во время перемирия

Об этом сообщил руководитель Тягинской сельской военной администрации Николай Яценко, передает RegioNews .

По его словам, русские военные угрожали мужчине убийством и оставили ему записку с угрозами на русском языке. Поэтому последний житель Тягинки был вынужден покинуть село.

Однако впоследствии мужчина вернулся домой, где его убили российские захватчики.

"Они его все же убили. Последний житель Тягинки вышел из села с этой запиской: "Дед, иди отсюда, а то мы тебя хлопнем!!!", но вскоре все равно вернулся домой, где россияне его коварно убили", - сообщил Николай Яценко.

Останки погибшего были обнаружены 30 октября во время перемирия.

Также руководитель сельской военной администрации отметил, что Тягинская община испытала масштабные разрушения. Впереди значительная работа по преодолению последствий российской агрессии.

Напомним, что за прошедшие сутки российские войска атаковали Черниговщину . В результате обстрелов погибли восемь человек, еще десять получили ранения.