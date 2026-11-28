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В Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области были введены экстренные отключения электроэнергии. Обычные графики отключений пока не работают

Об этом сообщает Группа ДТЭК в Telegram, передает RegioNews .

Экстренные отключения ввели по команде НЭК "Укрэнерго".

Энергетики работают над стабилизацией ситуации и восстановлением электроснабжения. В ДТЭК заверили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуться в стабильный режим работы.

Напомним, что в Украине продолжают действовать ограничение потребления электроэнергии. Причина – последствия ударов врага.