Фото: Киевская городская прокуратура

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил по-прежнему решение о возвращении государству здания бывшего Октябрьского дворца в Киеве, где ныне расположен Международный центр культуры и искусств. Стоимость комплекса оценивается примерно в 1 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews .

Речь идет о памятнике культурного наследия национального значения, которое в соответствии с законодательством не подлежит приватизации и может находиться исключительно в государственной собственности.

Несмотря на это Федерация профессиональных союзов Украины зарегистрировала за собой право собственности на здание. В прокуратуре отметили, что подобная ситуация создавала риск дальнейшего отчуждения объекта.

Для возвращения дворца государству Киевская городская прокуратура обратилась с иском в Хозяйственный суд Киева в интересах государства в лице Фонда государственных имуществ Украины.

В августе 2026 года суд удовлетворил иск прокуроров. В ноябре Северный апелляционный хозяйственный суд оставил решение без изменений.

Здание построили в 1838–1842 годах по проекту архитектора Викентия Беретти. Сначала она была корпусом Киевского института благородных девиц, впоследствии здесь размещались разные государственные учреждения.

С дворцом связаны трагические страницы украинской истории. В его стенах сотрудники НКВД расстреливали представителей украинской интеллигенции. Среди погибших — Костя Буревий, Олекса Близко, Григорий Косынка, Тарас и Иван Крушельницкие, Дмитрий Фальковский.

В 1979 году здание получило статус памятника национального значения. Ее внесли в перечень объектов культурного наследия, не подлежащих приватизации.

Напомним, что в январе 2026 года прокуратура подала иск о возвращении дворца государству. Также в ведомстве отмечали, что Федерация профсоюзов Украины не принимала надлежащих мер по сохранению памятника. Охранный договор на объект был заключен только в 2025 году — во исполнение предварительного решения суда по иску прокурора.