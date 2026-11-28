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Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед военным командованием задачу полностью разрушить Керченский мост. Украинские военные уже нанесли удары по автомобильной и железнодорожной частям переправы, в том числе ракетами "Нептун"

Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на украинские военные источники, передает RegioNews .

По информации издания, в ходе атаки 18 ноября бригада Военно-морских сил Украины запустила ракеты "Нептун" из мобильных установок, расположенных на южном побережье.

Около двух часов ночи военные узнали из новостей, что в результате удара обрушилась часть автомобильной дороги и опорная арка моста.

"Конечно, мы выпили немного пива", - так один из планировщиков операции описал реакцию военных на сообщения о результатах атаки.

На следующую ночь украинские силы нанесли удар по железнодорожной части переправы. После этого военнослужащие узнали, что указ о проведении атаки отдал лично президент Владимир Зеленский.

По данным The Telegraph, удары по мосту являлись частью масштабной операции, предполагавшей несколько этапов ослабления российской обороны вокруг переправы. Издание также сообщает, что украинская сторона готовит дальнейшие атаки, чтобы окончательно разрушить мост.

Напомним, в понедельник, 16 ноября, оккупационные власти Крыма заявили об ударе по Крымскому мосту. Поэтому движение транспорта переправой временно ограничили. Это повлекло задержки пассажирских поездов, соединяющих Россию с оккупированным полуостровом. В ночь на 17 ноября Крымский мост снова подвергся атаке.

Впоследствии президент Владимир Зеленский рассказал о новых подробностях операции по уничтожению моста. По его словам, подготовка продолжалась несколько недель.